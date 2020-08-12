Сальма Хайек в красном бикини поплавала в бассейне

Звезда поделилась кадром с отдыха в своем Instagram и опубликовала фото, где запечатлена в красном купальнике во время плавания в бассейне.

Сальма наслаждается купанием в одиночестве. Фото сделано кем-то из далека, но снято с такого ракурса, что очень хорошо видно пышный бюст актрисы.

Сальма Хайек никогда не стеснялась своих форм, напротив, в каждом своем выходе в свет подчеркивает зону декольте и с гордостью несет эту красоту в люди. Жаль, снимки в купальнике в своем Instagram знаменитость публикует так редко.