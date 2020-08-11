В США продолжается массовый психоз. Теперь расистским признано название мороженого эскимо

Бренд Eskimo Pie изменит название знаменитого лакомства в связи с недавними протестами Black Lives Matter.

В далеком 1922 году Кристиан Нельсон из Огайо и его партнер Рассел Стовер запатентовали лакомство, которое пользуется огромной популярностью и по сей день — мороженое эскимо. Изначально сливочное мороженое, покрытое слоем шоколадной глазури, получило название Eskimo Pie, «эскимосский пирог». Однако спустя почти целый век нынешний владелец бренда решил сменить данное наименование, посчитав его слишком расистским.

Eskimo Pie присоединился к растущему списку брендов, которые переосмысливают свой маркетинг после протестов Black Lives Matter. «Мы стремимся быть частью решения проблемы расового равенства и признаем, что этот термин является уничижительным», — заявила Элизабелл Маркес, руководитель отдела маркетинга Dreyer’s Grand Ice Cream, дочернего предприятия Froneri в США. «Этот шаг является частью более широкого переосмысления, благодаря которому наша компания и бренды будут отражать подлинные ценности окружающих нас людей».