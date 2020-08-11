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Московские монахи с Почаева будут делать бизнес на украинских школьниках

Монахи РПЦвУ из Почаевской лавры, имея в собственности земельный участок в центре города с коммерчески выгодным соседством со школой, с приближением нового учебного года построили на нем магазин канцелярских и школьных товаров.
Об этом сообщает издание За Збручем.

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Согласно данным официального сайта Почаевского городской совета, участок, на котором расположено заведение торговли, принадлежит Почаевской духовной семинарии Тернопольской епархии УПЦ (МП).

В то же время, по информации публичной кадастровой карты, целевое назначение земли никак не коммерческое, потому что использовать ее могут лишь для строительства и обслуживания зданий общественных и религиозных организаций.

Такие отступления от норм закона со стороны УПЦ (МП) в Почаеве далеко не самые серьезные, отмечает издание. Так, в Почаевской лавре уже торгуют безакцизным алкоголем и ювелирными изделиями, занимаются безразрешительной разработкой карьеров.

Впрочем, земли УПЦ (МП) в Почаеве еще много, как и бизнес-планов и стартапов у гундяевских попов.

11 августа, 2020 | Category: Новости, Россия, Украина ﻿
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