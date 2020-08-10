В Сумах проевропейские партии обьединились для выборов

Сумские ячейки политических партий «Европейская Солидарность», «Демократическая топор», «Народный рух Украины» и «За Украину!» подписали меморандум об объединении и о походе на местные выборы единой командой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил известный блогер, ветеран АТО Мирослав Гай.

По словам Мирослава Гая, в Сумах произошло объединение между демократическими украинскими проевропейскими партиями, которое ждут в каждом регионе Украины. Ветеран АТО подчеркнул, для него лично это радостное событие, потому что Сумщина граничит с Россией, и эта область является важной для противодействия российской гуманитарной агрессии. «В объединении сила. Я верю, что единение проукраинских сил должно произойти по всей стране», – написал Мирослав Гай.

На брифинге по случаю подписания Меморандума народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Ростислав Павленко отметил, что партия выступила с призывом ко всем демократическим проевропейским силам координировать свои действия, объединять усилия для того, чтобы противостоять главным угрозам, которые сейчас есть для Украины.

Одна угроза – это то, что силы реванша, «Оппозиционная платформа – За жизнь!», другие обломки бывшей Партии регионов, то есть политические силы, которые привели к тому, что Украина оказалась практически беззащитной перед российской агрессией, привели к тому, что всей стране пришлось объединяться для защиты от российской агрессии – сейчас снова рвутся к власти. Используют то, что люди разочарованы в правлении «Слуги народа», ищут альтернативы. И именно реваншисты пытаются такой альтернативой стать.