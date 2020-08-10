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США запускает свою версию Евровидения

В 2021 году в США пройдет собственный аналог европейского музыкального конкурса «Евровидение». О проведении в США American Song Contest говорится на сайте Европейского вещательного союза (EBC).

По условиям конкурса на протяжении 5-10 отборочных туров будут состязаться исполнители из разных штатов. Полуфинал и финал музыкального конкурса будут транслироваться в прайм-тайм.

Сообщается, что в работе над конкурсом будут задействованы «несколько ведущих мировых умов» в мире развлечений, в том числе продюсеры Андерс Ленхофф, Питер Сеттман, Бен Сильверман.

Оценивать выступления участников будет жюри из профессионалов в области музыки и поп-индустрии.

10 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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