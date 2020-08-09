В США запускают производство мороженого с алкоголем . Крепость продукта будет около 5 градусов

Власти штата Нью-Йорк одобрили производство мороженого с алкоголем. Уже в ближайшее время производители начнут реализовывать холодный десерт, в составе которого присутствует небольшая доза крепкого спиртного.

В итоге холодное лакомство можно будет сравнить по своему эффекту с пивом или легким коктейлем — его крепость будет составлять около 5 градусов. Однако в магазинах его будут отпускать только лицам старше 21 года.

По словам губернатора штата Эндрю Куомо, такое решение будет выгодно представителям малого бизнеса. Прежде всего, речь идет о фермерах, производящих молочные продукты питания и крафтовые напитки. Губернатор уверен, что на этот продукт будет очень высокий спрос по всему штату.