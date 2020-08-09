Канада выпустит серебрянную монету-трансформер

Дизайнеры создали монету-трансформер «Четыре ветра» (Four Winds), которая выйдет в Канаде этой осенью. Один экземпляр представляет собой набор фрагментов, которые прилегают друг к другу. Набор включает 14 пазлов: 13 элементов расположены вокруг центральной части круглой формы. Каждый из них посвящен историкам, картографам, путешественникам, связанным с историей Канады, начиная с момента прибытия викингов в эти края и заканчивая XX веком. К каждому экземпляру прилагается буклет с информацией о персонах, изображенных на реверсах. Аверсы украшает портрет Елизаветы II.

Тираж новинки составляет всего лишь 800 наборов. Монета изготовлена из серебра 999 пробы, центральная часть декорирована золотом. Автор изображений реверсов – Ребекка Яновская (Rebecca Yanovskaya). Номинал центральной монеты – 50 долларов, номинал остальных фрагментов – 20 долларов. Четыре ветра, персонификации которых встречаются в античной мифологии, ассоциируются с морскими приключениями и путешествиями.