Детский электромобиль Bugatti будет стоить 35 000 долларов

Отныне поклонники автомобилей фирмы Bugatti получают возможность по сравнительно «недорогой цене», сопоставимой с ценой Tesla Cybertruck, приобрести в свой гараж небольшую модель под маркой Bugatti Baby II. Компактная модель представлена на Женевском автосалоне и представляет собой уменьшенную копию автомобиля Bugatti Type 35, выпущенного компанией Bugatti еще в 1924 году.



Электрический одноместный родстер Bugatti Baby II символизирует возвращение компании на рынок электрических автомобилей. Первый электрический оригинальный Baby был спроектирован и построен основателем компании Этторе Бугатти для своего сына Роланда в 1926 году. Он был на 50% меньше, чем Type 35, полностью электрический и оснащенный деревянными тормозами. Модель также получила название Type 52 и стала популярной среди клиентов компании, желающих порадовать таким подарком своих детей. В прошлом веке было выпущено около 500 единиц оригинальных Baby.

Нынешняя модель Bugatti Baby II производится с использованием передовых технологий и изготовлена в масштабе на 25% меньшем, чем оригинальный Bugatti Type 35. В результате управлять электромобилем смогут не только дети, но и взрослые. Корпус базового авто печатается на 3D принтере. В настоящее время компания планирует выпустить около 500 единиц Baby II в трех модификациях: Base, Vitesse и Pur Sang.

Базовая модель Baby II имеет композитный корпус, аккумулятор емкостью 1,4 кВтч и гидравлические тормоза. В движение авто приводится двигателем мощностью 5,8 л.с. Максимальная скорость составляет 48 км/ч. Доступно увеличение емкости аккумулятора до 2,8 кВтч, что увеличивает дальность автономного пробега до 30 км. В моделях Vitese и Pur Sang установлен двигатель мощностью до 13,4 л.с., а максимальная скорость увеличивается до 67,6 км/ч.

Базовый родстер Bugatti Baby II будет продаваться по цене около 35 тысяч долларов, а модель Pur Sang с корпусом, изготовленным из алюминия, оценивается уже в 68 тысяч долларов. В настоящее время по причине экономического кризиса некоторые заказчики сняли свою заявку на один из 500 Bugatti Baby II, поэтому у поклонников компании появилась возможность приобрести относительно недорогой электромобиль в свою коллекцию.