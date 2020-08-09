Что надо знать о рынке газа для населения в новых условиях

С этого месяца для простых украинцев, наконец, заработали те же механизмы, которые уже действуют на рынке газа для промышленных потребителей. Эксперты собрали все их в четыре правила, чтобы понимать, где и что поменялось, и где можно выиграть.

Раньше дешевый украинский газ, добытый государственной компанией «Укргазвыдобування», направлялся его «мамке» – НАК «Нафтогаз», а та через облгазы передавала газ населению. При этом несколько лет назад был проведен анбандлинг – облгазы были формально разделены на распределительные и газопоставляющие компании.

Первые занимались обслуживанием газовых распределительных сетей, именно они выставляют платежки за транспортировку газа, а вторые – газсбыты – передавали газ населению, имея в цене свои твердые 2,5% наценки. На последних и были возложены специальные обязательства (ПСО-поставщики) по поставкам газа к конкретным областям. При этом, будучи формально разделенными, фактически облгазы продолжали представлять из себя единое целое.

С 1 августа структура рынка газа для населения испытала сильную переконфигурацию. Во-первых, анбандлинг из формального стал фактическим. Облгазы окончательно отстранились от какого-либо, пусть даже и неформального контроля поставок газа. Сегодня облгазы – это естественная монополия, которая занимается только и исключительно обслуживанием сетей. Именно к ним нужно звонить для вызова аварийных бригад.

Что касается газсбытов, то из «привилегированных» ПСО-поставщиков, получающих газ Нафтогаза по постановлению правительства, они превратились в рядовых поставщиков газа. Правительство больше не гарантирует социальную цену для населения ни прямо – в виде постановлений, ни косвенно – через утверждение разного рода экономически обоснованных формул типа «Амстердам+».

При этом «Нафтогаз» сам выходит на рынок газа для населения и становится прямым конкурентом газсбытов. По факту рынок и раньше был открыт для населения, и каждый при желании мог поменять себе поставщика, пользуясь чем НАК переводил своих сотрудников на прямые поставки. Однако раньше у ПСО-поставщика цена была ниже, и не было смысла покупать у кого-то другого.

Теперь же покупать газ можно у любого, у кого есть лицензия, например это могут делать почтовые операторы с развитой розницей.

В ближайшее время, вероятно, разразится ценовая война за потребителя между игроками на рынке. Однако вряд ли газбыты, занятые поисками газа подешевле, настроены переманивать друг у друга клиентов. Экспансию на розничном рынке, скорее всего, развернет только НАК Нафтогаз.

«По слухам, которые циркулируют на рынке, НАК сказал всем новым поставщикам сидеть ровно, «пока мы обваливаем рынок». Причем эта информация из нескольких источников», – прокомментировал один из участников рынка.

Таким образом, пока что НАК озабочен недопущением на рынок новых игроков, а также, как говорят источники, будет пробовать «зубы» на уже действующих газсбытах помельче, то есть, скорее всего, развернется в Тернопольской, Одесской, Херсонской, Полтавской, Донецкой и Луганской, Кировградской областях, а также в столице. А Кировоградскую область он уже контролирует.

НАК имеет возможность демпинговать ценами, поэтому, скорее всего, именно потребителям в этих регионах будут поступать выгодные предложения, хотя, как считается, у «Нафтогаза» есть минус – как и все государственные компании, он слишком неповоротлив с точки зрения сервиса и обратной связи с покупателем.