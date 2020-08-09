Американцы показали электропикап без трансмиссии

Американская компания Lordstown Motors разработала электропикап Endurance, главная особенность которого заключается в отсутствии классической трансмиссии — в автомобиле используются четыре мотор-колеса. Компания впервые представила прототип автомобиля в июле, а сейчас опубликовала демонстрационный ролик, передает Electrek.

Многие автопроизводители в последние годы стали внимательнее относится к электрической тяге — электромобили перестали быть «переделками» других серийных моделей у многих крупных международных концернов. На фоне множества моделей легковых электромобилей другие сегменты развиваются значительно медленнее, и особенно интересно наблюдать за инженерным переосмыслением коммерческого транспорта. В пикапах, например, отсутствие массивного двигателя внутреннего сгорания и упрощение трансмиссии иногда позволяет применить оригинальные решения.

Например, в электропикапе Bollinger B2 отсутствие ДВС позволяет откинуть люк в передней части автомобиля, благодаря чему владелец может без прицепа перевозить груз, длина которого значительно превышает длину всего автомобиля. Другой примечательный электропикап — Rivian R1T. Этот автомобиль может заряжать другую такую же машину, также пикап способен за счет четырех независимых моторов развернуться на месте. При этом в Rivian используются обычные колеса — каждый двигатель с колесом соединяет приводной вал.

В Lordstown Motors решили еще сильнее упростить передачу крутящего момента. В электрическом пикапе Endurance используются четыре мотор-колеса — благодаря снижению количества движущихся частей, по заверениям представителей компании, повышается надежность.

Пятиместный пикап сможет выдавать до 600 лошадиных сил пиковой нагрузки и способен тянуть прицеп массой до 3400 килограмм. Запас хода по циклу EPA составляет 400 километров, время зарядки от обычной сети составляет 10 часов, а от зарядной станции повышенной мощности — до полутора часов. В кузове предусмотрена 120-вольтовая розетка на 30 ампер.

Первые поставки автомобиля запланированы на лето 2021 года, цена на Endurance начинается от 52500 долларов.