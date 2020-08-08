В 2008 году Кремль получил возможность спрятать деньги на Западе и «прокачать» армию



Россия постоянно и традиционно угрожает своим соседям, поэтому следует готовиться к долгому противостоянию с ней.

Такое мнение выразил эксперт по вопросам внешней политики и безопасности, дипломат Александр Хара во время онлайн-круглого стола в Укринформе на тему: «Российско-грузинская война 08.08.08 – неизученный урок для Украины и мира».

«Россия в отличие от Запада является экзистенциональной угрозой для демократии и свободы соседних государств. Я уже не говорю про колониальную политику внутри. Поэтому то, что произошло в 2008 году в Грузии — в ряду традиционной российской политики. Против Украины агрессия произошла в 2014 году, но на грани агрессии мы были и в 1992-1993 годах, когда была попытка аннексии Крыма, и в 2003 году, когда Россия пыталась взять под контроль Керченский пролив. Грузия с самого начала получила сильный удар и в 90-тых годах, закончилась оккупация в 2008 году», — сказал Хара.

Агрессивное поведение — естественное состояние России. При этом внешние игроки в лице западных политиков демонстрируют инфантилизм и прагматизм.



«В 2008 году партнерство и перезагрузка во имя модернизации привели к тому, что российский режим укрепился внутри, репрессивный аппарат получил ресурсы, клептократический режим — возможность спрятать свои деньги на Западе и соответственно — модернизировать вооруженные силы», — напомнил эксперт.

В то же время, по его мнению, агрессия России против Грузии показала, что небольшая, но реформированная армия способна «дать по зубам» большой, но не реформированной армии. «И это один из выводов, который мы должны сделать – национальная стойкость является ключом, чтобы защитить свой суверенитет и территориальную целостность», — подчеркнул Хара.

Одновременно он отметил, что ни у Украины, ни у Грузии нет формальных союзников, они находятся вне зонтика защиты ЕС и НАТО. Стратегические же отношения с США не имеют того уровня, чтобы надеяться на их действенную поддержку. «Поэтому мы должны максимально интегрироваться в западные правовые, политические структуры безопасности для того, чтобы в этот наиболее уязвимый со стороны России промежуток времени не подвергнуться эскалации насилия, как это происходит сейчас на Донбассе, либо же ползучей аннексии, как на оккупированных территориях Грузии», — считает эксперт.

По его мнению, все конфликты последнего времени были вполне прогнозируемы, а агрессивная сущность российского режима не была должным образом осознана, «Запад же в целом, хотя и продолжает политическое и санкционное давление, пытается найти какой-то особенный способ сосуществования с путинской Россией», — отметил Хара.

«Мы должны готовиться «играть в долгую». 2008-ой, 14-ый, 20-ый годы – это только эпизоды в существовании с большим, агрессивным соседом, который имеет большие планы на нас», — считает эксперт.