Шарлиз Терон – 45: Какая страшная тайна детства помешала звезде Голливуда построить личное счастье

7 августа исполняется 45 лет знаменитой американской актрисе и модели, обладательнице премии «Оскар» Шарлиз Терон. Сегодня она – всемирно известная звезда Голливуда, ее называют воплощением изысканности, красоты и стиля, она часто бросает вызов самой себе и не боится идти на смелые эксперименты с собственной внешностью.

Американская киноактриса и модель Шарлиз Терон | Фото: viva.ua, psychologies.ru Но немногие знают о том, что добиться высот она смогла благодаря тому, что еще в детстве пережила страшные события, которые, с одной стороны, закалили ее характер и научили не бояться трудностей, а с другой – помешали создать семью…

Шарлиз Терон в детстве | Фото: uznayvse.ru

Шарлиз Терон родилась в 1975 г. в Южной Африке в семье фермеров. В ее роду были французские, голландские и немецкие корни. В детстве она мечтала стать балериной и с 6 лет начала брать уроки балета, но серьезная травма колена поставила крест на этой мечте. Ее семью вряд ли можно было назвать благополучной – отец сильно пил, и между родителями часто случались скандалы. Один из них завершился страшной трагедией: в состоянии сильного опьянения отец набросился на мать, и та выстрелила в него на глазах у дочери. На суде было доказано, что это произошло в целях самообороны, и мать Шарлиз оправдали. Позже актриса рассказала об это трагедии: «Мы с мамой были в моей спальне, он ломился в комнату, а мы пытались удержать дверь. Он отступил на шаг и три раза выстрелил в дверь. В нас он не попал, что было чудом, но мать выстрелила сама и поставила на этом точку».

Шарлиз Терон с родителями | Фото: uznayvse.ru

Шарлиз Терон с матерью | Фото: elle.ru

На тот момент ей было всего 15 лет, и в таком возрасте осознать и пережить случившееся было очень сложно, и ей даже пришлось обращаться за помощью к психотерапевту. Справиться с этой трагедией девочке помогла мать, обладавшая сильным волевым характером. Рассказать о случившемся Шарлиз Терон смогла только спустя много лет. Однажды она дала откровенное интервью, в котором призналась: «Я долго скрывала это, не хотела никому говорить правду. Если меня спрашивали, я отвечала, что отец погиб в автокатастрофе. Кто захочет рассказывать подобные вещи? Окружающие не знают, как реагировать, а я не хотела чувствовать себя жертвой. Потом я прошла курс терапии, и мне стало легче… У меня сильная мама, она мой источник вдохновения! Мама никогда не проходила терапию. Просто признала, что произошло нечто ужасное, после чего сделала выбор: тонуть или плыть дальше, и выбрала второе. Она показала мне, как не стать жертвой и не позволить этому событию повлиять на всю мою оставшуюся жизнь. Я невероятно опечалена тем, что произошло, но это меня не мучает. Я живу в мире с собой».

Актриса в юности | Фото: uznayvse.ru

Одна из самых красивых голливудских актрис | Фото: uznayvse.ru

Пережитые испытания закалили характер Шарлиз. После этой трагедии она решила, что должна стать опорой для матери и самостоятельно добиться в жизни успехов. В 16 лет она приняла участие в конкурсе моделей и одержала на нем победу, а позже заняла первое место на международном конкурсе в Италии. Это позволило ей заключить годовой контракт с миланским модельным агентством. Для успешной карьеры модели у Шарлиз Терон были все данные: рост 177 см, идеальная фигура, правильные черты лица, утонченная красота. За первый год она объездила с показами всю Европу, а после окончания срока контракта переехала в Нью-Йорк, где продолжала работать моделью.

Американская киноактриса и модель Шарлиз Терон | Фото: marieclaire.ru

Шарлиз Терон в фильме *Адвокат дьявола*, 1997 | Фото: kino-teatr.ru

Брать уроки актерского мастерства Шарлиз Терон начала по совету своей матери. Но в Лос-Анджелесе, куда она переехала, в ее актерский талант поначалу никто не верил. Судьбу девушки решил счастливый случай и ее твердый и взрывной характер: однажды у нее случился конфликт с банковским работником, и она очень горячо и эмоционально отстаивала свою правоту. Свидетелем этой сцены случайно оказался известный голливудский агент Джон Кроссби, который обратил внимание на бойкую незнакомку и оставил ей свою визитку. С его помощью Шарлиз Терон сделала первые шаги в профессии.

Шарлиз Терон в фильме *Адвокат дьявола*, 1997 | Фото: marieclaire.ru

С 20 лет Шарлиз начала сниматься в кино, однако ее первые роли не принесли ей большого успеха. Трамплином в ее актерской карьере стал фильм «Адвокат дьявола», где она сыграла главную женскую роль. С начинающей актрисой снимались настоящие звезды – Аль Пачино и Киану Ривз, но на их фоне дебютантка не потерялась. Этот фильм принес ей мировую известность и послужил началом дальнейшей успешной кинокарьеры.

Кадр из фильма *Эон Флакс*, 2005 | Фото: uznayvse.ru

Шарлиз Терон в фильме *Монстр*, 2003 | Фото: kino-teatr.ru

В 28 лет Шарлиз Терон сыграла свою самую яркую роль в фильме «Монстр», за которую получила «Оскар». Ради этой работы она набрала 15 кг и позволила гримерам обезобразить свою внешность практически до неузнаваемости. Но это лишний раз убедило режиссеров и кинокритиков в том, что Шарлиз Терон – серьезная драматическая актриса, а не просто ослепительная красавица с амплуа романтической героини.

Одна из самых красивых голливудских актрис | Фото: psychologies.ru

Американская киноактриса и модель Шарлиз Терон | Фото: nv.ua

Ее профессиональный путь был очень успешным, к своим 45 годам она достигла многого: ее имя знают во всем мире, фильмы с ее участием пользуются огромной популярностью, она стала обладательницей премии «Оскар», параллельно со съемками Шарлиз Терон продолжает работать моделью, участвуя в показах знаменитых модельеров и рекламных кампаниях всемирно известных брендов.

Шарлиз Терон в фильме *Белоснежка и охотник*, 2012 | Фото: uznayvse.ru

Кадр из фильма *Орвилл*, 2017 | Фото: kino-teatr.ru

Но в личной жизни одной из самых красивых голливудских актрис так и не удалось обрести счастья и гармонии. Даже самые ее продолжительные романы не завершились браком, и она ни разу не была замужем. Один из ее избранников, музыкант Стивен Дженкинс, о ней говорил: «Обычно Шарлиз была очень милой и доброй, но временами закатывала жуткие скандалы и напоминала львицу».

Шарлиз Терон в фильме *Опасный бизнес*, 2018 | Фото: kino-teatr.ru

Одна из самых красивых голливудских актрис | Фото: marieclaire.ru

По мнению психологов, актрисе не удалось создать семью из-за трагедии, пережитой в детстве, после которой она так и не научилась доверять мужчинам. Болезненный опыт мешает Шарлиз Терон поверить в возможность длительных гармоничных отношений. «Не уверена, что я из тех, кто находит счастье в браке», – признается актриса. Но это не помешало ей испытать счастье материнства. Хотя своих детей у нее нет, актриса стала матерью для приемных сына и дочери.

Одна из самых красивых голливудских актрис | Фото: viva.ua

И в зрелом возрасте Шарлиз Терон выглядит безупречно, и сегодня ее называют одной из самых чувственных актрис современности.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/070820/47201/