На что пойти в кино: «Поезд в Пусан 2. Полуостров» и «Тролли 2: Мировое турне»

Эта кинонеделя будет примечательная тем, что впервые после карантина в кинотеатрах стартует фильм украинского производства. Кроме того, в прокате целых два фильма о зомби – более привычный хоррор и весьма изобретательный триллер, сиквел чудного мультфильма о троллях и целая программа из короткометражек о любви.

Наследие лжи

Режиссер: Эд Бол

В ролях: Скотт Эдкинс, Хонор Книфси, Мэтт Митлер, Мартин МакДугал, Андреа Василиу, Том Эшли, Леон Суа, Юлия Соболь

Украинско-британский фильм рассказывает о бывшем оперативнике МІ6 Мартине Бакстере. К нему обращается молодая украинская журналистка Саша Степаненко, которой нужна помощь в раскрытии шокирующей правды о секретных операциях международных спецслужб. И Мартину не остается ничего иного, кроме как вернуться в мир шпионских игр и опасных операций. Картину снимали в Киеве, поэтому украинские зрители смогут насладиться кинематографичными видами столичного вокзала, аэропорта «Борисполь», библиотеки им. Вернадского, Рыбальского моста, киевского крематория и других узнаваемых локаций города.

Поезд в Пусан 2. Полуостров

Режиссер: Ён Сан-хо

В ролях: Кан Дон-вон, Ли Джон-хён, Ли Рэ, Квон Хэ-хё

Спустя четыре года после событий первой части зомби-экшна Южная Корея оказывается в полной изоляции от остального мира. Бушующая эпидемия вируса, который превращает людей в агрессивных живых мертвецов, опустошает страну. Главный герой, бывший военный Джон Сок выбирается в разоренный Сеул, чтобы незаметно вывести оттуда брошенный грузовик с деньгами. Естественно, все идет не по плану. Кроме постоянной борьбы с полчищами зомби, ему приходится встретиться с таинственным военизированным Подразделением 631.

Тролли 2: Мировое турне

Режиссер: Уолт Дорн, Дэвид П. Смит

В ролях: Анна Кендрик, Джастин Тимберлэйк, Сэм Рокуэлл, Джеймс Корден, Кунал Нэйэр, Джейми Дорнан, Рэйчел Блум, Оззи Осборн, Андерсон Паак, Джордж Клинтон, Мэри Джей Блайдж, Келли Кларксон

Яркие и веселые поп-тролли неожиданно открывают, что мир музыки значительно богаче и разнообразней. В нем есть и рок, и хип-хоп, и регги, и классика, и еще много-много жанров. Но королева рок-троллей Барб жаждет завоевать всех. Розочка и Цветан же решают отстоять право на разнообразие и отправляются в путешествие с целью спасти мир от поглощения одним стилем музыки. Что будет непросто, ведь на стороне рок-троллей выступил сам Князь тьмы, музыкант Оззи Осборн, озвучивший одного из персонажей.

Малышка зомби

Режиссер: Бертран Бонелло

В ролях: Луиз Лабек, Висланда Луима, Катиана Мильфор, Макенсон Бижу, Адиль Давид, Нинон Франсуа, Матильда Риу, Жинит Попо, Неэми Пьер-Даоме

Мелисса переезжает учиться с Гаити во Францию и в новой школе заводит подругу, которая приглашает ее в школьное сестринство. Условием вступления является очень личная история, которую надо рассказать одноклассницам. Мелисса решает похвастаться дедом-зомби, которого когда-то давно оживили при помощи магии вуду для работы на тростниковых плантациях. Эта история провоцирует одну из школьниц на поступок, который навлекает на нее всю силу гаитянской вуду.

Love shorts

Love Shorts – это истории о любви, о смысле, о жизни. Ничто не вечно, но пока сердца бьются, на планете будет существовать это чувство. И разве кто-то вправе его сдерживать? В программу короткометражек о любви вошли семь картин со всего мира, которые исследуют разные грани самого прекрасного чувства на свете.