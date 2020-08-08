ЦРУ рассекретило проект шпионских дронов-птиц

CIA ARCHIVE

Центральное разведывательное управление США опубликовало документы по проекту Aquiline, в ходе которого планировалось создание похожих на птиц дронов-разведчиков. Они предназначались для продолжительных полетов над территорией СССР, Кубы и Китая, для чего беспилотники предлагалось оснастить ядерным источником энергии. Проект не был реализован из-за высокой цены и сложности, но, по мнению ЦРУ, повлиял на развитие БПЛА в конце XX века.

В ходе Холодной войны и СССР, и США были заинтересованы в получении разведывательной информации друг о друге. В конце 50-х годов США стали регулярно применять самолеты U-2, которые нарушали воздушные границы других стран, однако летали на высоте свыше 20 километров, недосягаемые для истребителей того времени. Через какое-то время у СССР появились высотные зенитно-ракетные комплексы С-75, которые при удачном расположении могли сбить U-2, что было продемонстрировано 1 мая 1960 года в небе Свердловской области. Следующий американский стратегический разведчик SR-71 летал уже на высоте до 30 километров и развивал скорость до трех махов, что делало его почти неуязвимым. Несмотря на сотни запусков зенитных ракет, самолет этого типа никогда не был сбит, однако Америка не позволяла пилотам слишком глубоко залетать на советскую территорию, ведь при удачном стечении обстоятельств самолет все равно могли перехватить. Частичной альтернативой разведывательным полетам были спутники, но до запуска KH-11 космические снимки существенно уступали воздушным по качеству и передавались на Землю с большой задержкой.

Чтобы продолжать воздушную разведку без существенных рисков в начале 70-х годов в США предложили использовать не самолеты, а беспилотные летательные аппараты. На тот момент существовали дроны-мишени, экспериментальные телеуправляемые самолеты, управляемые ракеты и тактические фронтовые разведчики, но проект ЦРУ Aquiline («орлиный») предлагал совсем иное. В рамках этого проекта предлагалось разработать дрон, который будет нести камеры и радиоаппаратуру. При этом по внешнему виду беспилотник должен был напоминать парящую птицу — предполагалось, что вид одиночного стервятника не вызовет подозрений и аппарат сможет длительное время изучать стратегические объекты. Кроме того, до того, как в США запустили систему NAVSTAR (GPS), у дронов не было легких способов навигации, один из вариантов проекта предлагал оператору вести аппарат вдоль дорог и телеграфных линий.