В США запретили TikTok и Weсhat

Дональд Трамп подписал указы, запрещающие американцам пользоваться и иметь дело с такими китайскими компаниями, как ByteDance и Tencent. Именно данные корпорации выступают владельцами TikTok и мессенджера Weсhat. «Любая сделка любого лица», подпадающая под юрисдикцию США, с указанными компаниями или их «дочками» будет преследована по закону. Такой указ Трампа будет действителен через 45 дней.

По мнению американской администрации, TikTok и Weсhat, вероятно, используют китайские коммунисты для кампаний по дезинформации и пропаганды. В указе Трампа говорится о том, что посредством TikTok власти КНР могут собирать личные данные граждан США, отслеживать местонахождение госслужащих и использовать эту информацию в шпионских целях.

Если TikTok — это больше развлекательное приложение, то Weсhat — приложение китайских топ менеджеров и его запрет может негативно сказаться на дальнейших переговорах с американскими партнерами. Объясняется это в том числе том, что другие популярные мессенджеры вроде Whatsapp в Китае официально запрещены.