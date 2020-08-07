Магазин в Бахмуте 14 часов готовился к пятиминутному визиту президента

Тим Златкин рассказал на своей странице в «Фейсбук» о подготовке к приезду Владимира Зеленского в Бахмут. По словам журналиста, в магазине к «внезапному» визиту «Величайшего» тщательно вымыли все товары и полки. Антисептиком обработали даже плитку и ступеньки перед входом.

Тщательный обыск, с собакой, был проведен в складском помещении. Песика еле удалось оттянуть от коробок, в которых хранилось мясо. Специально отобранных активистов из Славянска и Краматорска обязали своевременно прибыть на место и слоняться по магазину.

Непонятно зачем этим самым активистам привезли коробку медицинских масок и несколько упаковок минеральной воды — магазин ведь продуктовый.

По периметру расставили 3 снайперские пары, на каждом прилегающем перекрестке стояли с грустными лицами по три лба в штатской одежде, но с тактическими сумочками — никакого «палева». Патрули полиции и Национальной гвардии, и так усиленные, решили дополнительно усилить. В общей сложности подготовка заняла 14 часов — чтобы один человек, которому захотелось сладенького, зашел на 5 минут в магазин.