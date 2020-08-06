Звезда фильмов для взрослых Саша Грей рассказала о харассменте в Голливуде

32-летняя звезда фильмов для взрослых Саша Грей завершила свою карьеру в порноиндустрии почти десять лет назад. После этого девушка успела попробовать себя в качества музыканта, диджея, писательницы, стримерши, а также актрисы в фильмах для более широкой аудитории. В одном из своих новых интервью с изданием The Daily Beast Саша как раз вспомнила свой опыт работы в Голливуде.

Саша Грей

Грей призналась, что чаще всего сталкивалась с харассментом именно в процессе работы с голливудскими агентами и продюсерами, причем уточнила, что столько неприятных и унизительных инцидентов не происходило с ней даже во время съемок порно.

Не буду врать, в Голливуде у меня были куда худшие моменты в плане сексуальных домогательств там, чем когда-либо в индустрии фильмов для взрослых. Не смогу вспомнить, как часто люди, даже на встречах, пытались достать до моих трусов или наседали на меня в совершенно неподходящий момент,

— поделилась бывшая порноактриса.

Напомним, что за время работы в Голливуде Саша снялась в фильмах «Девушка по вызову», «Открытые окна», а также сериале канала HBO «Красавцы», — всего же в фильмографии звезды насчитывается около 15 работ для широкого зрителя. В порно же Грей начала сниматься, когда ей было 18 лет, а в 2011 году объявила о завершении своей карьеры.

После ухода из порноиндустрии Саша занялась своей музыкальной карьерой и основала группу aTelecine, которая на данный момент продолжает свое существование без нее. Потом девушка увлеклась диджеингом, а также успела выпустить две книги — «Общество Джульетты» и «Секс по-новому». Сейчас же Саша Грей в основном занята производством собственной линии одежды, а параллельно ведет канал на YouTube, на котором периодически проводит стримы в процессе онлайн-игр.