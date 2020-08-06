В Украине нет точной статистики смертности от коронавируса по причине запрета делать вскрытие

Известный украинский врач Ольга Богомолец в своем комментарии изданию «Обозреватель» заявила, что реальное количество летальных исходов от коронавируса в Украине может быть гораздо меньшим, чем об этом заявляют власти.

Таким образом, согласно словам экс-нардепа, в настоящий момент никто не разрешает в больницах делать вскрытие умершим. Соответственно, никто не узнает об истинных причинах смерти. Сами врачи даже не могут точно этого сказать.

Однако, придет время, когда эти причины таки будут установлены, и тогда общество будет весьма и весьма удивлено. Ольга Богомолец отметила: «Не дают разрешений делать вскрытия пациентам. Именно поэтому причины смерти мы знать не можем. Но когда мы узнаем о реальных причинах смерти, от чего люди сейчас гибнут, то я думаю, что все будут очень удивлены».

Помимо прочего врач не исключает, что значительная часть смертей может быть связана не с коронавирусной инфекцией, а с основным заболеванием того, или иного пациента. К примеру, с сердечно-сосудистым, или же онкологическим заболеванием. Наличие сахарного диабета, по ее словам, также оказывает негативное влияние на исход состояния пациента. «Я не могу исключить того, что общая смертность по стране у нас не будет увеличена. Просто тем людям, которые будут реально умирать от инфарктов, инсультов, онкологии, будут ставить смерть от коронавируса , если они на тот момент были инфицированы».