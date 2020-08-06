В России начался дефицит бензина

На заправках Дальнего Востока из продажи начал исчезать бензин. Независимые АЗС Приморского края перестали продавать АИ-95 и АИ-98, сообщил РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков.В частности, сеть «Октант», совладельцем которой является Чирсков, перестала продавать АИ-98 на всех своих заправках с июля. АИ-95 и АИ-98 отсутствуют также на половине заправок сети «Бензо» (владеет 31 АЗС).

Сейчас в регионе работают 335 заправок. Большинство из них — 214 — принадлежат независимым сетям. Они закупают бензин у крупных региональных производителей, из которых лишь один — Комсомольский НПЗ «Роснефти» — продает топливо на бирже.

Другой крупный завод — Хабаровский НПЗ, принадлежащий «Нефтегазхолдингу» экс-президента «Роснефти» Эдуарда Худайнатова, — основную часть топлива поставляет на собственные заправки (92 АЗС в Приморье).

С конца июня оптовые цены Комсомольского НПЗ превышают розничные цены на АЗС «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга», говорит Чирсков. На 31 июля разница достигала 4 рубля за литр АИ-95 и 3 рубля — для АИ-98.

Это ставит независимые АЗС в безвыходное положение: они вынуждены либо торговать бензином в убыток, либо выставлять ценники существенно выше, чем на заправках «Роснефти».

Оптовые цены растут из-за того, что на бирже продается слишком мало бензина, считает Чирсков. По его словам, Комсомольский НПЗ «Роснефти» продает через биржу около 120 тонн АИ-95 в день, а рынку Дальнего Востока нужно не меньше тысячи тонн.

При этом «Роснефть» не удовлетворяет заявки потребителей на покупку бензина АИ-95 в мелком опте со своих нефтебаз, переориентируя их на биржу, сетует Чирсков.

«Роснефть» действительно продает 120 тонн АИ-95 и АИ-98 в сутки, подтвердил представитель компании. В остальном, сообщил он, заявления главы Приморского топливного союза, не соответствуют действительности: заявки, поданные «независимыми» сетями, в июле были удовлетворены компанией в полном объеме».

В первую очередь «Роснефть» обеспечивает топливом свои АЗС, а независимые сети могут покупать бензин у других поставщиков, заявили в компании.

Но вести бензин из других регионов на Дальний Восток слишком дорого, а кроме Комсомольского НПЗ «Роснефти» других продавцов на бирже нет, говорит президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

По его словам, кризис на рынке бензина приобретает общероссийский масштаб: заводы сократили производство, биржевые цены взлетели до исторических максимумов, в результате в опте и мелком опте бензин стоит столько, что владельцы АЗС не в состоянии работать без убытка.

Заправщикам нужна маржа в 5-6 рублей за литр, чтобы покрывать затраты на эксплуатацию, зарплаты и кредиты, говорит Аркуша. В реальности разница между оптовыми и розничными ценами в среднем по регионам составляет 2-3 рубля, а на Дальнем Востоке ситуация еще сложнее.

В этом году Комсомольский завод снизил продажи топлива, отмечает гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов: в июле это было 2,76 тысячи тонн АИ-95 против 3,3 тысяч год назад.

С конца мая оптовая цена на АИ-95 превысила уровень прошлого года, а к 31 июля составила 63 877 рублей за тонну, что на 26% выше прошлогоднего уровня.