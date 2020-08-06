В поместье Трампа проникли неизвестные с автоматом Калашникова

За забором, окружающим имение американского лидера Дональда Трампа в Мар-а-Лаго на юго-востоке страны, обнаружены трое несовершеннолетних молодых людей. На закрытую территорию подростки проникли, пытаясь скрыться от полиции, но в итоге были арестованы, информирует «Голос Америки».

Стражи порядка нашли в рюкзаке 15-летних автомат российского производства — АК-47.

Уточняется, что инцидент произошел в прошлую пятницу. Юноши подались в бега на своей автомашине после разговора с офицером полиции. Заметив, что их преследуют сразу два полицейских наряда, они перемахнули через стену поместья. В сами здания нарушители не проникали. Президента в момент ЧП в Мар-а-Лаго не было.

Откуда у детей оружие, не сообщается.

Резиденция главы Белого дома, представляющая собой курорт с полями для гольфа, находится в штате Флорида.