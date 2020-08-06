США резко расширяют партнерство с Белорусью

США рассматривают возможность усиления контактов с властями Белоруссии, которые оказались в состоянии конфликта с Россией.Александр Лукашенко в 2018 году отказался размещать российскую военную базу, а в 2019-м отверг интеграцию в единое государство с российским рублем с качестве общей валюты, на что Кремль ответил «нефтяной войной» начала 2020-го, когда нефтяники РФ на два месяца приостановили поставки на белорусские НПЗ.

«Точки кипения» отношения двух стран достигли в конце июля, когда КГБ Белоруссии объявил о задержании 33 граждан РФ, которые, по данным Минска, являются бойцами ЧВК «Вагнера» и были переброшены в страну для возможных силовых акций в связи с выборами, намеченными на 9 августа.

США в последние годы слишком мало внимания уделяли отношениям с Белоруссией, заявила на слушаниях в конгрессе в среду кандидат на должность посла в Минске Джули Фишер.

С белорусскими властями важно вести диалог, а обстановка в стране требует наблюдения, подчеркнула она. Для этого, по словам Фишер, следует расширить штат американского посольства в Минске.

Важным инструментом двусторонних отношений может быть приостановка действия ряда американских санкций, сказала она.

Против Белоруссии с 2004 года было введено три санкционных пакета, которые затронули лично Лукашенко, членов его правительства, чиновников силовых структур, а также крупные белорусские предприятия.

После того как власти освободили ряд политзаключенных в октябре 2015 года, Минфин США приостановил санкции в отношении концерна «Белнефтехим» и восьми связанных с ним предприятий. Это открыло Белоруссии возможность начать переговоры о выделении кредитной линии МВФ.

Спустя три года, впрочем, Минск сам отказался от помощи фонда, который требовал структурных реформ в белорусской экономике.

«Приостановка санкций является очень полезным инструментом в данный момент», — сказала Фишер конгрессменам.

Она добавила, что это может быть «ценным инструментом», если Минск пойдет на уступки в вопросах прав человека. Санкции, впрочем, были «приняты по конкретным причинам», и «поспешных решений» в этой сфере принимать не следует, подчеркнула Фишер.

«На данный момент очень тяжело прогнозировать» решения о возможности дальнейшего смягчения санкционного режима, сказала она, добавив, что это будет «зависеть от условий» в республике.

20 октября 2004 года президент США Джордж Буш — младший подписал Акт о демократии в Беларуси, предусматривавший введение односторонних санкций в случае отказа белорусских властей прекратить преследования оппозиции и независимых СМИ, а также расследовать случаи политически мотивированных исчезновений людей и провести свободные и честные президентские и парламентские выборы. На основании этого документа американским компаниям и учреждениям было запрещено предоставлять Белоруссии займы и оказывать финансовую помощь, представителям США в МВФ, Всемирном банке и других международных организациях предписывалось голосовать против предоставления любого содействия Белоруссии.

Указом Буша от 16 июня 2006 года против белорусского президента Александра Лукашенко и девяти членов его правительства были введены визовые и экономические санкции. Им запрещен въезд в США, их активы в США замораживаются, с тех пор санкции продлеваются ежегодно.

В конце 2011 года США ужесточили санкции в отношении белорусских властей в рамках Акта о демократии в Беларуси. В частности, документ расширил черный список, добавив в него сотрудников правоохранительных органов. Были введены санкции в отношении отдельных белорусских предприятий, деловые контакты с ними были запрещены, их активы заморожены.