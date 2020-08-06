Сколько денег потеряла Disney из-за коронавируса

Убытки крупнейшей голливудской студии, вызванные пандемией коронавируса, продолжают расти.

На сегодняшний день финансовые потери Disney составили 4,7 миллиарда долларов. Столь внушительная сумма в первую очередь продиктована закрытием на время карантина тематических парков, включая Диснейленд. Это 3,5 миллиарда убытков. Остальная доля — убытки кинопроката, вызванные закрытием кинотеатров по всему миру.

Напомним, на днях стало известно, что диснеевская «Мулан» попадет в прокат лишь в тех странах, где недоступен потоковый сервис Disney+, а в остальных минует кинотеатры и будет доступна онлайн по подписке за 29,99 доллара.