Сатанинский Храм в США анонсировал Ритуал Аборта, тем самым поставив аборты под защиту федерального закона о восстановлении защиты вероисповедания

В США, которые до сих пор остаются весьма религиозной страной, с абортами все не так же просто, как в остальном цивилизованном мире. Хотя на федеральном уровне аборты разрешены, и в 1973 году верховный суд постановил, что женщины имеют права прерывать беременность до тех пор пока плод не становится жизнеспособным, он так же обозначил, что это право не абсолютно. Это положило конец многим существовавшим тогда регуляциям абортов на уровне штатов, но все на этом не закончилось, и пользуясь слабой формулировкой, республиканцы на уровне штатов вновь проталкивали всевозможные ограничение и регуляции, в последнее время вновь доходя до прямых запретов.

Так, в Юте недавно прошел закон, полностью запрещающий аборты на всех стадиях, за редкими исключениями.

В прошлом году, в 15 штатах объявили, прошли или вступили в силу законы, запрещающий аборты после срока 6 недель. Это срок, на котором беременность очень просто не успеть заметить.

Кроме того, в 12 штатах аборты исключены из медицинских страховок. (хочу напомнить, что в США бесплатной медицины нет, и если у человека нет медицинской страховки или она не покрывает какие-то процедуры, то цена процедуры может оказаться неподъемной)

45 штатов позволяют отказывать в проведении абортов, в 42 штатах на уровне учреждений, в 12 штатах по личным и религиозным причинам. (То есть, аборт вроде бы разрешен, но женщина легко может оказаться в такой ситуации, что ни одно местное учреждение его не проводит.)

25 штатов требуют у женщины выждать определенный период и пройти консультацию. И это не все. Могут такие мелочи, как обязательное прослушивание сердцебиения плода перед абортом, обязательные похороны для абортированного плода, и прочее. (что напрямую можно трактовать как психологическое давление)

И в ответ на такую ситуацию, Сатанинский храм (организация, использующая сатанинские символы для пропаганды личной свободы и справедливости, имеющая статус религиозной), анонсировал Сатанинский Ритуал Аборта, тем самым позволяя защитить эту процедуру Федеральным законом о Восстановлении Защиты Вероисповедания, который четко запрещает правительству вмешиваться в религиозную жизнь людей.

Сатанинский храм заявляет, что аборты в течении первых трех месяцев имеют религиозное значение для них, и таким образом, правительство не имеет права отказывать членам храма в проведении аборта. «Многие штаты имеют законы, которые вмешиваются в нашу религиозную жизнь. Никакой христианин не смирился бы с законом, который требует обязательный период выжидания перед причастием. Никакой христианин не мирился бы с ситуацией, когда штат требует от него обязательной консультации перед крещением. Члены нашей религии имеют точно такое же право на религиозную свободу и такое же право на свободное исполнение религиозных ритуалов»

«Закон четко на нашей стороне. Если правительства штатов не захотят уважать наши права, им в конце концов придется утверждать, что аборт не является чем-то сатанистским. Учитывая то как много людей фанатично утверждает, что аборты это сатанизм, такой аргумент будет крайне непопулярен. Те, кто будет отрицать наши права, встретят сопротивление не только защитников свободы, но и тех кто демонизирует аборты. Мы надеемся, что правительства штатов поступят правильно и будут уважать наши права»