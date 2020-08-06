Подростки с заряженным автоматом пробрались в резиденцию Трампа

В городе Палм-Бич во Флориде в трое 15-летних подростков с автоматом с рюкзаке перелезли через забор и проникли на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

По информации из полиции, подростки попали на территорию случайно, когда убегали от патрульных.

При этом в рюкзаке у американских школьников был заряженный автомат.

«Они понятия не имели, где находились и куда попали. Этим троим повезло, что ни президента, ни членов его семьи не было в тот момент в доме, потому что иначе охрана стреляла бы на поражение», — цитирует издание слова стражей порядка.