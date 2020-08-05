В Польше развернули командование 5-го корпуса армии США для сдерживания Москвы

США разместили в Польше командование 5-го корпуса американской армии. Торжественная церемония, на которой присутствовали посол США в Польше Джорджетт Мосбахер и министр обороны страны Мариуш Блащак, прошла в Кракове.



Выступившая на церемонии начала действия командования американский посол Джорджетт Мосбахер заявила, что США и Польша окончательно согласовали соглашение об усиленном военном сотрудничестве двух стран. Вторил ей и глава польского военного ведомства Мариуш Блащак, подтвердивший подписание окончательных документов между США и Польшей.

Сегодня у нас действительно особенный день, потому что сегодня мы объявляем активацию выдвинутого командования пятого корпуса в Польше (5-го армейского корпуса США), заявила Мосбахер.

По словам министра обороны Польши, польские власти подтверждают решение о расквартировании «выдвинутого командования 5-го корпуса».



Это решение является венцом наших действий, связанных с увеличением присутствия американских войск в Польше, заявил Блащак, добавив, что окончательное согласование соглашения о сотрудничестве США и Польши в военной сфере было подписано на прошлой неделе.

Согласно достигнутым договоренностям, к уже размещенным в Польше американским военным, которых там около 5 тысяч, прибавится еще одна тысяча военных США.

В Варшаве ранее неоднократно заявляли, что размещение американских военных в Польше позволит защитить страну от агрессии России.

Напомним, что в прошлом году Польша заявила, что выступает за размещение в Европе и, в частности в Польше, американских войск и ракет с ядерными боеголовками, об этом в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявил министр иностранных дел Яцек Чапутович.

Подобная мера, по словам дипломата, продиктована «общими европейскими интересами». Кроме того, министр выразил готовность к созданию в Польше атомных арсеналов НАТО. Он подчеркнул, что осуществление этих планов будет зависеть от дальнейшего поведения России.

Укажем в этой связи, что в последние годы Россия проводит политику ядерного шантажа стран Европы. В ходе военных учений имитируются ядерные удары по столицам ряда европейских государств, в т.ч. по Варшаве. Русская пропаганда периодически рассуждает на тему «стереть Варшаву с лица земли» или «разбомбить пару европейских столиц».

Из-за постоянных угроз со стороны России, еще в марте 2018 года Варшава подписала соглашение о поставках в страну новейших модификаций американских систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, которые планируется разместить в стране в 2022 году. Стоимость контракта составила 4,75 миллиарда долларов – вдвое меньше изначального запланированной цены.

Также в ближайший год, как ожидается, в строй планируется ввести еще и базу ПРО с арсеналом новейших ракет-перехватчиков SM-3, имеющих радиус поражения до 700 км: предполагается, что они станут защитой в том числе от российских ракетных комплексов «Искандер», размещенных в оккупированном Кенигсберге.