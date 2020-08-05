В Конгрессе США будет рассматриваться вопрос о признании РФ страной — спонсором терроризма

В Конгрессе США будут рассматриваться новые законопроекты, после одобрения которых Госдел в 90-дневный срок должен разъяснить, можно ли к России применить дефиницию «страна – спонсор терроризма». Автор одного из законопроектов является Макс Роуз, который является конгрессменом от Демократической партии

Группа «Информационное сопротивление» отмечает: «Абсолютно логичное, и даже, более того, ожидаемое развитие событий. «Подвигов» РФ на этом поле вполне достаточно, чтобы вызвать соответствующие реакции. Просто неполное перечисление действий русских по всему миру, приведших к гибели людей при владычестве президента Путина вводит в шок. Это уничтожение малазийского пассажирского самолета рейса MH-17 российскими войсками в ходе их агрессии и действия их прокси-сил в восточной Украине в 2014 году. Целый ряд убийств и покушений на убийство на противников Кремля и российских спецслужб, организованных на территории Европы. В Гааге идет суд, обвиняемые – российские военные. При этом OSINT-исследователями ряда международных команд уже демонстрировались такие доказательства вины российской стороны, что иллюзий относительно автора этой трагедии просто быть не может».

«Самыми яркими стали «дело Скрипалей», в ходе которого семья бывшего работника российских спецслужб, перешедшего в Британию, была отравлена боевым суперядом «Новичок». Дело запомнилось наглостью, и при этом дилетантством действий русских, которые и позволили раскрыть его. Наглым было убийство чеченского оппозиционера Зелимхана Хангошвили в центре столице Германии, Берлине. Причем сам Путин, отвечая на вопросы журналистов, выражал удовлетворение этим террористическим актом. Раскрыты планы по убийству мэра чешской столицы Праги за снос памятника маршалу Коневу», – пишется в материале.

Также известно, что в феврале 2019 года, Сенат США одобрил документ под названием «Акт о защите американской безопасности от российской агрессии» (DASKA), автором, которого являются демократ Роберт Менендес. и республиканец Линдси Грэма. Основной удар наносится по коммерческой деятельности России в мире. Отзывы Торговой Палаты США и Американского института нефти, как профильных организаций, содержат призыв к улучшению документа путем ужесточения и конкретизации.

Исходя из этого можно понять, что нынешний законопроект Макса Роуза не случаен, а закономерен в связи с террористическими действиями РФ и эволюцией ответных действий мира на них. Также следует учесть то, что законопроект подается после получения информации американской разведки о том, что Россия платила в Афганистане террористическому движению «Талибан» деньги за убийство американских солдат.