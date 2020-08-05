Рискнет ли власть жестко отреагировать на карантинные бунты в западных регионах Украины в преддверии выборов

Правительство поделило Украину на четыре эпидемиологические зоны касательно коронавирусной инфекции. Сразу после обнародования карты стало понятно — будет скандал. В «красную зону» попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области;

Ивано-Франковск, Львов и несколько районов Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей оказались в «оранжевой» зоне, а вот Киев вообще отнесли к «зеленой».

Зато сегодняшние данные о распространении COVID-19 показывают иную картину: Львовщина остается лидером (за прошедшие сутки прирост инфицированных — 146 человек), далее идет Харьковская область — 143, Ивано-Франковская — 127, столица — 108. То есть, жители «красной» зоны могут испытывать предвзятости в отношении себя со стороны МОЗ. Следствием этого стал отказ в Луцке и Тернополе усиливать карантин.

Напомним: по решению властей Луцка там и дальше будут работать коммунальные предприятия, учреждения дошкольного образования и транспорт. А профильный заместитель городского главы, депутат Константин Петрочук вообще назвал решение комиссии ТЭБ и ЧС таким, что противоречит Конституции.

Луцкий горсовет обратился к полиции с просьбой воздержаться от привлечения к ответственности субъектов хозяйствования за нарушение карантина. Похожее решение приняли и тернопольские коллеги волынян. Мэр областного центра, «свободовец» Сергей Надал заявил, что «такая блокада города была разве что во времена татар».

Ответ из Киева не заставил себя ждать. В МОЗ заявили, что органы местной власти могут лишь усиливать карантинные меры, а не ослаблять. В свою очередь заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко пригрозил мэрам ответственностью. «Те мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне, рассказывать, что им не нужен карантин, будут отвечать за каждого погибшего в своих городах», — сказал он. При этом Геращенко связал бунт мэров с предстоящими выборами: они не хотят принимать непопулярные меры, чтобы не потерять поддержку.

Значительная доля правды в этом есть. Представителям региональных элит сейчас выгодно показывать себя защитниками жителей своих городов и областей от давления центральной власти и зарабатывать на этом рейтинг. Но с другой стороны — именно местная власть ежедневно общается с людьми и должна выслушивать от них те неприятные вещи, которые часто предназначены для ушей президента и правительственных чиновников. И относительно карантинных запретов в том числе.

Менее резким в высказываниях был президент Владимир Зеленский. Когда-то за попытку смягчить карантин в Черкассах досталось мэру Анатолию Бондаренко, которого глава государства записал в «бандиты». На этот раз президент апеллировал к правительству, от которого требует четкой коммуникации об условиях адаптивного карантина, в частности — объяснить людям, как происходит разделение на четыре зоны.

Почему же на Банковой решили не «наезжать» на местную власть в Луцке и Тернополе? Ответ на поверхности — выборы. Мэры городов в течение карантинного периода достаточно эффективно для себя играли в плохого, то есть, Минздрав и столичные чиновники, и хорошего — мэры, которые просто вынуждены выполнять указания из центра — полицейских. Поэтому негатив от запретов преимущественно прилип к членам правительства, а далее — к «слугам» и немного к президенту, который в Украине, как известно, ответственен за все. И вот, менее чем за три месяца до дня голосования, приходится принимать непопулярное решение — вводить в отдельных местах усиленный карантин. С риском, что это решение больно ударит по рейтингу президентской партии и ее выдвиженцах на должности городских глав.

И если на Волыни власть еще может получить лояльные к себе местные советы благодаря дружественной партии «За будущее», которая имеет очень сильные позиции, то чем дальше на запад страны, тем количество «зеленого» цвета в политической палитре уменьшается, как и лояльных к власти политсил. Не трудно предсказать, что следующие три предвыборных месяца пройдут под знаком противостояния местных элит с центральной властью, и здесь многое будет зависеть от поведения Киева — будет ли оно жестким, но без перехода на личные оскорбления, или вялым. Ведь, фактически, именно сейчас будет формироваться и матрица взаимоотношений центра с регионами, на основе которой будет выстраиваться региональная политика государства после выборов. То есть, будет она сильной или слабой.