Названа цена одного произнесенного слова актеров Голливуда

Количество произнесенных слов за всю актерскую карьеру сопоставили с гонорарами звезд, получив цену одного, сказанного с экрана слова.



Появился рейтинг актеров, чье слово в роли стоит дороже всего. Такие данные предоставила компания онлайн-казино Casumo.

Специалисты подсчитали количество произнесенных актером слов во всех своих ролях за всю карьеру. Эти данные сопоставила с гонорарами звезд, создав рейтинг «цены одного слова».

Самым дорогим оказалось слово Тома Круза — 7091 доллар за слово. На втором месте расположился Курт Расселл — 5682 доллара, а на третьем — Джонни Депп с 4877 долларов за слово.

Также в топ вошли Дензел Вашингтон (4581 доллар), Леонардо ДиКаприо ($4326), Брюс Уиллис ($4080), Киану Ривз ($3643), Арнольд Шварценеггер ($3447), Том Хэнкс ($3150) и Брэд Питт ($3058).

Женский рейтинг возглавила Кэмерон Диаз со стоимостью слова в 4637 долларов. За ней расположилась Кортни Кокс — 3528 долларов за слово и Джоди Фостер — 3265 долларов.

Дальше в рейтинге расположились: Джулия Робертс — 2415 долларов за слово; Холли Берри — $2405, Николь Кидман — 2 308 долларов, Нив Кемпбелл — $2010, Дженнифер Лоуренс — $1869, Сигурни Уивер — $1402 и Дженнифер Лопес — 1192 доллара за слово.

Также были определены самое дорогое слово конкретного персонажа.

Самым дорогим оказался персонаж Тодд в Солдате, которого сыграл Курт Расселл — 36855 долларов за слово. Затем идет Лиам Нисон, с ролью Зевса в Битве титанов- 35211 долларов. Замкнул Безумный шляпник в Алисе в Стране чудес Джонни Деппа — 34037.

Среди женщин дороже всего слово стоило у Джулии Робертс в роли Тесс Оушен в «11 друзьях Оушена» — 14599 долларов. Она же завоевала вторую строчку в этой же роли, но уже в «12 друзьях Оушена» — 12315 долларов за слово. Третий оказалась героиня Кортни Кокс Гейл Уэзерс в фильме Крик 4 — 11094 доллара за слово.