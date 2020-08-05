NASA и ESA оценили стоимость фантастической миссии Mars Sample Return

На борту недавно запущенного к Красной планете ровера Perseverance находятся 43 капсулы, предназначенные для хранения собранных им проб марсианского грунта. Ученые надеются, что в будущем они будут возвращены на Землю специализированной возвратной миссией MSL (Mars Sample Return), проект которой сейчас разрабатывается NASA совместно с ESA.



На данный момент ее план выглядит следующим образом. К Марсу будут запущены два аппарата — построенный NASA Mars Ascent Vehicle (MAV) и построенный ESA Earth Return Orbiter (ERO). ERO выйдет на ареоцентрическую орбиту, а MAV доставит на марсианскую поверхность небольшой ровер и возвратный модуль.

Ровер подберет оставленные Perseverance капсулы и перегрузит их на возвратный модуль. Последний стартует с поверхности Красной планеты, состыкуется с ERO и «передаст» ему капсулы с грунтом. После этого, аппарат покинет ареоцентрическую орбиту и ляжет на обратный курс к нашей планете.

Недавно представители ESA провели пресс-конференцию, посвященную проекту. На ней было объявлено, что агентство планирует отдать контракт на строительство ERO компании Airbus Defence and Space of France. Согласно предварительным оценкам, масса аппарата составит 6,5 тонн. Он будет оснащена солнечными батареями, имеющими 35 м в длину. Такие большие панели необходимы, чтобы выработать достаточное для ионного двигателя количество энергии, позволяющее ERO покинуть окрестности Красной планеты. Общая стоимость участия ESA в проекте оценена 1.5 млрд евро (1.75 млрд долларов).

Американский финансовый вклад будет еще значительнее. По грубым оценкам, на создание MAV потребуется порядка 2.5 – 3 млрд долларов. Если добавить к этому 2.4 млрд, уже потраченных на создание Perseverance, а также сопутствующие расходы на обеспечение его работы, суммарная стоимость возврата марсианского грунта превысит 7 млрд долларов.

Материал на сайте журнала «The Universe. Space. Tech»