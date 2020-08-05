Меган Фокс призналась в любви Колсону Бэйкеру: «Мое сердце принадлежит тебе»

34-летняя Меган Фокс и 30-летний Колсон Бэйкер, выступающий под псевдонимом Machine Gun Kelly, проводят много времени вместе и все чаще рассказывают об этом в соцсетях. Сегодня актриса впервые публично призналась Колсону в любви, опубликовав в инстаграме селфи с ним. Бэйкер сфотографировал себя и ее в зеркале, продемонстрировав татуировки (на днях он набил несколько новых).

Невероятно красивый мальчик… Мое сердце принадлежит тебе, — подписала она этот кадр.

Колсон Бэйкер и Меган Фокс

Влюбленные познакомились на съемках фильма Midnight In The Switchgrass, которые сейчас продолжаются в Пуэрто-Рико. После начала работы над фильмом стало известно о расставании Фокс с мужем Брайаном Остином Грином, хотя сам он отрицал причастность третьих лиц к распаду семьи.

Недавно Меган и Колсон дали свое первое совместное интервью, рассказав о начале романа на съемках. Увлекающаяся астрологией Фокс, призналась, что сразу почувствовала близкую себе по духу энергию Бэйкера. Их стремительное развитие отношений, несомненно, привлекло и внимание к фильму, в котором они снимаются.