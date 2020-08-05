Доллар продолжил снижаться на фоне признаков отставания экономики США

Доллар продолжил снижаться в среду, в то время как свежие экономические данные еврозоны придали уверенности инвесторам, а задержка новых стимулов в США оказала еще большее давление на доходность госбондов. Деловая активность в еврозоне вернулась к скромному росту в июле, показали данные в среду.

Число рабочих мест в частном секторе США в июле увеличилось на 167.000, показали данные компании Automatic Data Processing Inc, в то время как аналитики прогнозировали рост на 1,5 миллиона.

К 15.16 евро вырос на 0,5% до $1,1854 на фоне усилившихся предположений о том, что восстановление в США отстает от Европы.

Нил Джонс, глава отдела продаж европейских хедж-фондов в Mizuho, сказал, что рост евро отражает единство Европы в борьбе с последствиями пандемии, в то время как в Вашингтоне сохраняется тупиковая ситуация в отношении новых стимулов.

Это может вынудить ФРС вновь смягчить политику, ускоряя неуклонное снижение доходности казначейских облигаций США.

Доходность 10-летних госбондов близка к пятимесячному минимуму, достигнутому во вторник, доходность 10-летних казначейских облигаций, защищенных от инфляции (TIPS), также удерживалась у рекордно низкого уровня.

По словам Джонса, большую роль также сыграл аппетит к риску, в то время как цена на золото достигла рекордного пика выше $2.000.

“Я ожидаю, что евро продолжит расти… Первым тестом станет (отметка) $1,20, а затем я, вероятно, пересмотрю его, с потенциалом в $1,25”, — сказал он.

Переговорщики Белого дома во вторник пообещали работать “круглосуточно” с демократами Конгресса, чтобы попытаться достичь соглашения о новых мерах помощи экономике к концу этой недели, в то время как пандемия наносит США тяжелый урон.

Большинство основных валют также выросли к доллару, подтолкнув его индекс к корзине валют к достигнутому на прошлой неделе двухлетнему минимуму в 92,53. Индекс сбавил 0,33% до 92,843.

Китайский юань на офшорном рынке вырос на 0,5% до 6,9398, ранее достигнув пятимесячного пика в 6,9384.