Рядом с беларусской границей появились боевые вертолеты армии США

Американские боевые вертолеты в срочном порядке прибыли на территорию Литвы. Там, как удалось выяснить корреспондентам , будут проходить военные учения. Боевая авиация находится на полигоне у населенного пункта Пабраде, что в 10-15 километрах от границы с Беларусью.

Известно, что командование ВВС США приняло решение перебросить в Литву девять военных вертолетов Black Hawk и «Апач». Все эти «машины смерти» будут принимать участие в военных учениях. Видео прибытия вертолетов США на литовскую землю было опубликовано на странице в социальной сети «Фейсбук» ВС Литвы.

Известно также, что боевые вертолеты Соединенных Штатов Америки прилетели на полигон вблизи населенного пункта Пабраде, что в Шевченковском районе Вильнюсского уезда. Он располагается в 10, а может 15 километрах от границы с Республикой Беларусь. В свою очередь в пресс-службе армии Литвы также подчеркнули, что следом за вертолетами на территорию страны уже скоро прибудет батальон военнослужащих армии США.