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Анастасия Заворотнюк скоро вернется из США после длительного лечения

Анастасия Заворотнюк скоро вернется из США после длительного лечения

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк в скором времени вернется домой из США в свой загородный особняк.

Сообщается, что, несмотря на более ранние сообщения инсайдеров о возвращении Заворотнюк домой из клиники в России, Анастасия сейчас находится на лечении в одном из крупных медицинских центров в Нью-Йорке. По некоторым данным, актриса проходит лечение в Memorial Sloan Kettering Cancer Center, где ранее лечилась Жанна Фриске, которая умерла от рака в 2015 году.

Предполагается, что подтверждением этого факта является то, что ее супруг Петр Чернышев в последнее время регулярно летал в США. Петр получил американское гражданство еще в 2001 году. Кроме этого, в СМИ сообщают, что шикарный дом «прекрасной няни» уже давно пустует, и только недавно туда наведалась почти вся семья Заворотнюк: ее мать Валентина Борисовна, дочь Анна и сын Майк. По словам репортеров, близкие актрисы устроили в доме капитальную уборку – видимо, готовясь к приезду Анастасии.

4 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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