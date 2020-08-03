В США разрабатывают гиперзвуковой пассажирский самолет

Основным направлением деятельности Virgin Galactic является бизнес в сфере космического туризма, который стремится отправлять хорошо обееспеченных клиентов на край космоса и обратно на своих самолетах. Но в течение многих лет Virgin Galactic также заявляла о своей заинтересованности в использовании своих космических технологий для развития высокоскоростных путешествий из пункта А в пункт Б. Концепция предполагает использование суборбитальных ракет для перемещения людей из одной точки Земли в другую за гораздо меньшее время, чем в обычном самолете.

В последнее время Virgin Galactic начала присматриваться к сверхзвуковыми самолетам, вместо суборбитальных ракет, чтобы как можно быстрее отправлять путешественников туда, куда они хотят. В мае компания объявила о получении помощи от НАСА для разработки сверхзвуковых самолетов компании. НАСА имеет многолетний опыт работы со сверхзвуковыми технологиями транспортных средств, и в настоящее время агентство работает над созданием «тихого» реактивного двигателя с высоким уровнем Маха, который называется X-59 QueSST.

Художественное изображение сверхзвукового самолета Virgin Galactic. Предоставлено: Virgin Galactic Художественное изображение сверхзвукового самолета Virgin Galactic. Предоставлено: Virgin Galactic Художественное изображение сверхзвукового самолета Virgin Galactic. Предоставлено: Virgin Galactic

Наряду с представлением новых моделей сверхзвукового реактивного самолета, Virgin Galactic объявляет об еще одном партнерстве, на этот раз с Rolls-Royce, для разработки двигателя, необходимого для самолета. Обе компании подписали необязательный Меморандум о взаимопонимании (MOU) для совместной работы.

Virgin Galactic обрисовала несколько деталей для этого самолета, отметив, что он будет путешествовать на высоте 18 км и что он «поможет проложить путь к использованию современного экологически чистого авиационного топлива». Однако остается много вопросов относительно того, сколько времени потребуется для разработки самолета, а также и сколько все это будет стоить. При наличии места для примерно дюжины пассажиров кажется маловероятным, что цены на билеты будут приемлемыми для среднего класса. Например, стоимость билета Virgin Galactic на его туристический космический самолет составляет $ 250 000. Компания заявляет, что сверхзвуковой реактивный самолет может приспосабливаться к индивидуальным планам салона, а также к местам для пассажиров бизнес-класса и первого класса, что указывает на то, что цена может быть дорогой.