Генетики утверждают, что у индейцев чероки есть еврейские корни Самолеты с искусственным интеллектом станут «глазами» НАТО » ГУЛАГ 2.0: На общественные работы отправят 80 тысяч россиян Сейчас в Министерстве труда и социальной защиты РФ прорабатывают пакет мер поддержки занятости населения. В колониях Москвы тем временем уже создаются временные рабочие места на средства, выделенные правительством РФ в июле. В Минтруде уточнили, что на эти деньги будут компенсированы расходы на частичную оплату труда людей, направляемых на временные работы, а также граждан, которые участвуют в общественных работах. По информации ведомства, выделенных средств хватит на создание 80 тысяч мест. В пресс-службе министерства напомнили, что выплаты по временному трудоустройству и периоду занятости на общественных работах составляют не более трех месяцев, передает Финанс.ру.

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