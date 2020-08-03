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ГУЛАГ 2.0: На общественные работы отправят 80 тысяч россиян

Сейчас в Министерстве труда и социальной защиты РФ прорабатывают пакет мер поддержки занятости населения. В колониях Москвы тем временем уже создаются временные рабочие места на средства, выделенные правительством РФ в июле. В Минтруде уточнили, что на эти деньги будут компенсированы расходы на частичную оплату труда людей, направляемых на временные работы, а также граждан, которые участвуют в общественных работах. По информации ведомства, выделенных средств хватит на создание 80 тысяч мест. В пресс-службе министерства напомнили, что выплаты по временному трудоустройству и периоду занятости на общественных работах составляют не более трех месяцев, передает Финанс.ру.

3 августа, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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