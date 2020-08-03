Американец, находясь в тюрьме, построил себе особняк из ворованных стройматериалов

Американец Джеред Мюррей, отбывающий 25-летний срок за вооружённое ограбление, умудрился из-за решётки построить себе дом из украденных в сети строительных супермаркетов Lowe’s материалов. Мюррей каким-то образом смог узнать личные данные нескольких высокопоставленных работников строительных компаний, у которых в Lowe’s были открыты кредитные линии, и, выдавая себя за этих работников, заказывал там стройматериалы, записывая их на счет этих компаний. Часть материалов он использовал для строительства дома в Лейк-Плейсиде, а оставшиеся продавал через интернет, оплачивая из выручки труд строителей.

Погорел Мюррей только когда он уже заканчивал крышу — одному из магазинов сети его заказы показались подозрительными и он сообщил о них в полицию. Рабочие, строящие дом, говорят, что заказчик показался им подозрительным с самого начала, поскольку им ни разу не удалось встретиться с ним лично, все переговоры происходили по телефону, причём номера телефонов постоянно менялись. Тем не менее, несмотря на все подозрения, они не только не сообщили о них полиции, но даже оплачивали некоторые материалы и работы субподрядчиков из собственного кармана, когда Мюррею не удавалось вовремя перевести им деньги.