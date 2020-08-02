«  
  »

Мотоциклы научатся самостоятельно удерживать скорость и дистанцию

Первыми серийными мотоциклами с адаптивным круиз-контролем станут BMW — подразделение BMW Motorrad совместно с компанией Bosch разработало систему, которая позволяет выдерживать дистанцию и скорость движения, а также уровень ускорения и замедления.

Скорость движения мотоциклист устанавливает самостоятельно, а желаемую дистанцию выбирает из трёх доступных вариантов расстояния до транспортного средства впереди. Степень ускорения и замедления также предустановлена в двух версиях — комфортная и динамическая.

Мотоциклетный круиз-контроль учитывает специфику движения двухколёсной техники, которой для прохождения поворотов необходимо наклоняться относительно дороги. Электроника, фиксируя изменение угла между мотоциклом и асфальтом по вертикальной оси, автоматически сбрасывает скорость до безопасной, чтобы гарантировать стабильность мотоцикла и не допустить его падения.

Как отмечают в BMW, новый адаптивный круиз-контроль не способен тормозить перед светофорами и какими-либо препятствиями на дороге, поэтому мотоциклист должен в таких ситуациях брать контроль на себя. Также у человека сохраняется полная возможность в любой момент вмешаться в процесс разгона или торможения, мгновенно деактивировав электронику, чтобы среагировать в экстренной ситуации.

2 августа, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  