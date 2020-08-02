Fitch ухудшило до «негативного» прогноз по рейтингу экономики США

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило до «негативного» прогноз по суверенному кредитному рейтингу США.Рейтинг при этом подтвержден на высшем уровне ААА, что обусловлено «структурной силой американской экономики, высоким подушевым доходом (населения) и динамичной бизнес-средой», а также резервным статусом доллара, который остается доминирующей мировой валютой, говорится в опубликованном в пятницу релизе Fitch

Тем не менее, положение государственных финансов США «ухудшается», а какой-либо консодированный план по бюджетной консолидации на данный момент отсутствует, констатирует агентство.

Еще до коронавирусного шока дефицит американского бюджета увечивался из-за налоговой реформы Дональда Трампа, и в кризис экономика США вошла с максимальным уровнем долга среди всех стран с рейтингом ААА, отмечает Fitch.

Пакеты помощи помогли затормозить экономический спад, но дополнительные расходы и налоговые льготы увеличат дефицит бюджета до 20% ВВП, или 3,7 трлн долларов в этом году.

За 9 месяцев дефицит бюджета достиг 2,7 трлн долларов и был покрыт за счет долга (3 трлн долларов), преимущественного короткого — в виде векселей со сроком погашения до одного года (2,5 трлн). Обеспечить эти займы помогли масштабные интервенции ФРС, которая увеличила баланс на 2,6 трлн долларов, залив в рынки дополнительную ликвидность, и снизила ключевую ставку до нуля.

В результате занимать на 10 лет федеральное правительство США может под 0,6% годовых; средняя же эффективная ставка по долгу составляет 1,75%.

Именно уровень ставок, по мнению Fitch, представляет долгосрочный риск для Штатов из-за растущих расходов на обслуживание долга. Повышение ставки по американским бумагам на 1 процентный пункт потребует дополнительных расходов бюджета на выплату процентнов на сумму 1,2% ВВП, подсчитали аналитики агентства.

К концу 2020 года госдолг США достигнет 130%, и может быть стабилизирован в 2023 году, но лишь при условии, если ставки сохранятся на очень низком уровне, предупреждает Fitch.

При этом «остается неясным, как долго продлится период очень низких ставок, если экономический рост и инфляция ускорятся», говорится в заявлении агентства.

Согласно его прогнозу, в этом году ВВП упадет на 5,6% и восстановится на 4% в следующем при инфляции ниже одного 1% в 2020-22 гг.

«Но на длинном горизонте ускорение инфляции может потребовать повышения ставок, что потенциально грозит конфликтом целей между ФРС и федеральным правительством. Действительно, у США не могут кончиться деньги на обслуживание долгов. С другой стороны, существует потенциальная, хотя и отдаленная угроза выхода из-под контроля соотношения долга к ВВП, что потребует фискальных мер (повышение налогов — ред.) с рисками для экономического роста и резервного статуса доллара», — отмечает Fitch.

Снижение кредитного США, поясняет агентство, может последовать, если власти не представят адекватного плана, который бы «остановил тренд на рост соотношения долга к ВВП после пандемического шока».