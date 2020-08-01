Во Флориде задержали вероятного организатора крупнейшего взлома в истории Твиттера — ему 17 лет

На текущий момент задержанный находится в заключении. Ему предъявлены обвинения по 30 пунктам, включая организацию мошеннической схемы, взлом и кражу личности. Власти Флориды отметили, что 17-летнего хакера будут судить как совершеннолетнего.
Помимо Грэма Департамент юстиции США предъявил обвинения к ещё двум подозреваемым — 22-летнему Ниме Фазели (Nima Fazeli) из Орландо и 19-летнему Мейсону Шепарду из Великобритании — они известны в хакерском сообществе под никами «Rolex» и «Chaewon».
Первому грозит 5 лет тюрьмы и штраф в размере 250 тысяч долларов за взлом компьютера. Шепарда обвиняют во взломе, организации мошеннической схемы и отмывании денег — по одному из пунктов ему грозит 20 лет тюрьмы и 250 тысяч долларов штрафа.
Профили звёзд использовались для мошеннической схемы: от их лица публиковались записи с просьбой перевести на конкретный счёт любую сумму в биткоинах и взамен получить её двойной эквивалент. Таким образом злоумышленникам удалось собрать более 117 тысяч долларов от 415 пользователей Твиттера.
Масштабная атака произошла около полуночи с 15 на 16 июля. Взлом был не чисто техническим, а включал в себя элементы социальной инженерии — злоумышленник звонил сотрудникам Twitter и представлялся их коллегой, постепенно выуживая у них необходимые данные. В итоге хакер получил доступ к панели администратора соцсети.
В некоторых случаях злоумышленникам удалось получить доступ даже к личным сообщениям (у 36 профилей) и файлам (ещё 7) пользователей, однако информация из них пока не появилась в сети. При этом пароли, судя по всему, украдены не были.
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