Посол США раскритиковал решение о сносе храма ПЦУ в Евпатории

Посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор раскритиковал решение российских властей Крыма о сносе храма Украинской православной церкви в Евпатории. Об этом он сказал во время выступления в Постоянном совете ОБСЕ в Вене.

Гилмор назвал действия властей «вопиющем пренебрежением основных свобод».

«Если архиепископ Климент демонтирует церковь, он может быть привлечен к уголовной ответственности», – отметил посол.

Он также выразил соболезнования семье крымскотатарского гражданского журналиста Руслана Сулейманова, у которого накануне погиб сын Муса.

«Кроме того, мы осуждаем использование Россией обвинений в терроризме и экстремизме против крымских татар, мусульман и «Свидетелей Иеговы» за мирное исповедание своей веры. Свобода выражения мнений, религии или убеждений, а также мирных собраний – наказывается, поскольку оккупационные власти усиливают контроль над населением», – добавил Джеймс Гилмор.

Ранее российская администрация Евпатории обратились в суд, чтобы ПЦУ снесла церковь и освободила территорию, на которой она находится. По словам архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента, строительство было начато еще до 2014 года и у ПЦУ есть соответствующие документы на храм. При этом в исковом заявлении, которое архиепископ предоставил Крым.Реалии, говорится, что у ПЦУ нет документов для строительства храма на указанном участке.