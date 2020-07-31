PayPal официально уходит из России Обвал рубля продолжается » В США начали продавать самый дешевый электромобиль Американский офис китайской Kandi Technologies Group в августе представит самый дешевый электромобиль для местного рынка. Правда, продавать его будут не на всей территории США, а только в агломерации Даллас—Форт-Уэрт, штат Техас. После вычета государственной субсидии стоимость хэтчбека составит 12 999 долларов. На самом деле Kandi собирается вывести на рынок две модели: K27 и K23. Первая — это четырехместный хэтчбек с батареей на 17,69 киловатт-часа, проезжающий на одной зарядке не больше 160 километров. И, вероятно, речь идет даже не о приближенном к реальности цикле EPA, а об устаревшем NEDC. Более дорогой K23 — цена с учётом субсидии составит 22 499 долларов — располагает батареей емкостью 41,4 киловатт-часа и проезжает без подзарядки 290 километров. По предварительной информации, мощность его силовой установки — всего 67 лошадиных сил. Выходит, что единственное конкурентное преимущество Kandi — это цена.

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