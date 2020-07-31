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В Сенат США внесли закон о военной помощи Украине на $300 млн в год

Американские сенаторы подготовили проект закона, по которому ежегодно Украина могла бы получать военную помощь на $300 млн. Документ включает поставку летальных вооружений, отмечают киевские СМИ.

Законопроект направлен «против России», поскольку Вашингтон в нем обещает поддержать дружественную Украину, в том числе с помощью дипломатических усилий и благодаря союзникам в Европе.

Разработчики документа также хотят, чтобы Госдеп создал рабочую группу США — Евросоюз по Украине. Члены Сената требуют назначить спецпосланника США на переговорах «нормандской четверки».

31 июля, 2020 | Category: Новости, Россия, США, Украина ﻿
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