В Сенат США внесли закон о военной помощи Украине на $300 млн в год

Американские сенаторы подготовили проект закона, по которому ежегодно Украина могла бы получать военную помощь на $300 млн. Документ включает поставку летальных вооружений, отмечают киевские СМИ.

Законопроект направлен «против России», поскольку Вашингтон в нем обещает поддержать дружественную Украину, в том числе с помощью дипломатических усилий и благодаря союзникам в Европе.

Разработчики документа также хотят, чтобы Госдеп создал рабочую группу США — Евросоюз по Украине. Члены Сената требуют назначить спецпосланника США на переговорах «нормандской четверки».