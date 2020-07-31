Ученые узнали, носители какой группы крови легче переносят стресс

Стало известно, обладатели какой группы крови более стрессоустойчивы. Как выяснили ученые, которых цитирует today.ua, легче всего стресс переносят носители первой группы крови. Они лучше остальных справляются с трудными ситуациями.

Больше остальных подвержены влиянию стресса на организм представители второй группы крови, так как они привыкли сдерживать свои эмоции, а это негативно сказывается на здоровье в будущем, уверены эксперты. По их данным, люди с третьей группой крови умеют приспосабливаться к стрессу, находить компромиссы и не впадают в крайности, а представители четвертой группы крови имеют самый низкий иммунитет, они наиболее предрасположены к инфекциям, депрессии, болезням кровообращения и новообразованиям.