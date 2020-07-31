Турция формирует стратегический фронт вокруг Ливии

Ливия продолжает оставаться на сегодняшний день центром международной напряженности, где в ближайшее время может разгореться масштабная войсковая операция, которая, без преувеличения, кардинально повлияет на устройство региона.

Как известно, Египет сейчас готовит, или, по крайней мере, создает видимость подготовки ввода войск в Ливию, для защиты своего подопечного – военного преступника Халифы Хафтара. И если Каир решится на эту операцию, изменение баланса сил в противостоянии между Ливийской национальной армией и Правительством национального согласия (признанного на международном уровне) будет катастрофическим, и не в пользу Триполи.

Конечно, у Египта на сегодняшний день одна из сильнейших армий в регионе, а его географическое положение позволяет беспрепятственно оказывать поддержку Халифе Хафтару и ЛНА. С другой стороны, Турция, являющаяся союзником ПНС, в настоящее время не только занята вопросами повышения боеспособности его подразделений (в первую очередь, за счет своих вооруженных сил), но и создания противовеса Египту в виде коалиции.

Напомню, что в нынешней ливийской песочнице распределение сил и симпатий имеет следующий вид:

— Поддержку ПНС, финансовую, политическую и военную оказывают: Турция, Алжир, Италия и Тунис;

— ЛНА заручилась поддержкой: Египта, Франции, Греции, России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании и в определенном смысле даже Израиля.

Однако в этой партии есть и другие игроки, которые не так отчетливо видны на фоне высоких фигур, но роль, которых будет не менее важной, в случае начала масштабного конфликта.

Например, Турция в ливийской песочнице заручилась политической поддержкой, Эфиопии и Нигера. Благодаря Эфиопии Анкара получит доступ к контролю границы с Суданом, выражающим поддержку ЛНА. В свою очередь Нигер, граничащий с Чадом, позволит Турции мониторить (и не только) отправку наемников для Хафтара.

Но это лишь верхушка айсберга планов Анкары на этих игроков. В настоящее время Турция уже приобрела статус особого партнера в Нигере, благодаря щедрым инвестициям в эту беднейшую в мире страну. В свою очередь, до конца этого года в Нигере уже может появиться турецкая военная база.

На данный момент Турция выстраивает настолько масштабную ось в северной Африке, что не считаться с ней просто невозможно. И с учетом всех тех усилий и затрат, которые вкладываются в создание нового стратегического фронта, становится очевидным — сдавать свои позиции в Ливии Анкара не то, чтобы не намерена, но и не будет.