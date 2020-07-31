Солончаки Мертвого моря

Не так давно на сайте был репортаж про Мертвое море и пейзажи с этих мест, сегодня немного поговорим о солончаках. Древнее, безумно соленое, размерами 67×18 километров, Мертвое море разлеглось на отметке в минус четыре метров между Израилем и Иорданией. Не соленое даже, а горькое. Концентрация различных солей в нем достигает 34%, что позволяет им кристаллизоваться, создавая настоящие кораллы причудливой формы.



Фотографии Димы Шатрова

Это не обычная пищевая соль «а ля NaCl». В Мертвом море растворены соли магния, кальция, калия и прочей редкоземельной дряни, весьма ценной в промышленности. Именно по этой причине по периметру береговой линии можно встретить огромное количество больших и малых свечных заводиков, занимающихся выпариванием воды и отгрузкой получаемой соли. В наши цели не входит рассказ об этих доильных предприятиях. Нас как фотографов интересует только само Мертвое море и визуальная его составляющая.



Группа за работой. Чтобы получить оптимальную картинку, лучше всего приезжать сюда на закате, когда мягкое солнце падает в пустыню за вашей спиной, окрашивая в теплые тона горы на дальнем Иорданском берегу:



Вечер на Мертвом море — это царство голубых и красно-синих цветов. Горы на горизонте — Иордания:



Про солончаки на сайте уже были репортажи. Например, про солончак Уюни — крупнейшее в мире высохшее соляное озеро на юге пустынной равнины Альтиплано в Боливии.



Известно, что соль оттягивает воду. Попади в этот раствор любая органика, и море очень быстро отмумифицирует добычу. Вдоль берега время от времени попадаются иссушенные скелетики: мандарины, легкие, как пинг-понговый шарик или древесина, воздушная, словно пенопласт. Не верьте рассказам о том, что в море водится некая Безглазая Рыба (как бы глаза ей выела соль) — байка, на которую клюют новички. В таком адском соляном концентрате грустно даже бактериям.



Вода в Мертвом море напоминает горячее оливковое масло. Она не мочит кожу, а расступается перед вами, медленно принимая в себя. И весь ты потом, словно покрыт тонким слоем глицерина.



Помню, приехав впервые, я вознамерился нырнуть в воду с разбегу и уже взял для этого низкий старт, как более опытные товарищи буквально схватили меня за ноги. Окунись я с головой в такую концентрацию соли, стал бы той самой безглазой рыбой ожог глаз мог бы стать фатальным.



Стоит зайти в воду, как любые ранки и порезы начинают истерически завывать: «спаси нас, хозяин!» В самом деле больно! Если на теле у вас есть открытые раны — забудьте о соляных ваннах. Более того, врачи не рекомендуют купаться более получаса, чтобы не вызвать нарушений сердечного ритма. (Кликабельно, 1296×860 px):



И все-таки, оно обалденное! Настоящий рай для фотографа. У меня в мире есть несколько любимых съемочных мест: фумаролы и такие вот солончаки. Буйство цвета и фактуры, разнообразие световых схем, под разными ракурсами выдающие совершенно непредсказуемые результаты — все это завораживает и заставляет приезжать сюда вновь и вновь …



Отраженный закатный свет в стоячем соляном бассейне.



А еще оно всегда разное. Нельзя приехать в один день и гарантировано увидеть то же самое, что и в другой. Я был здесь не менее десятка раз и еще ни разу не привез схожие кадры. Даже удивительно, насколько характер местности меняется с погодой, облачностью, ветром или выпавшими пару дней назад осадками. Кстати об осадках: считается, что на Мертвом море всегда штиль и никогда не бывает дождя. Не верьте, фигня это! В 2010 году я попал здесь под крепкий ливень, а вот так море выглядит в ветреную погоду:



Справедливости ради стоит отметить, что 95% дней в году здесь тихо, как в церковной библиотеке. Но есть одна маленькая закономерность: если выше в пустыне идут сильные дожди, через сутки-двое уровень воды в Мертвом море поднимается, на долгое время слизывая соляные кристаллы…

