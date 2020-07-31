Rolls-Royce разработает двигатель для сверхзвукового пассажирского самолета нового поколения

Американская компания Boom Supersonic, занимающаяся созданием сверхзвукового пассажирского самолета Overture, заключила с британской компанией Rolls-Royce соглашение о совместной разработке нового двигателя для летательного аппарата. Согласно сообщению Boom Supersonic, на первом этапе компании намерены определить, можно ли использовать в перспективном самолете какой-либо из уже существующих двигателей или газогенераторов.

В настоящее время Boom Supersonic занимается созданием уменьшенного демонстратора сверхзвукового пассажирского самолета. Этот аппарат получил название XB-1 Baby Boom. Длина XB-1 составляет 20,7 метра, а размах крыла — 5,2 метра. Расчетная крейсерская скорость нового самолета составляет 2,2 числа Маха, а дальность полета — 1,9 тысячи километров. Максимальная взлетная масса демонстратора составляет 6,1 тонны. Самолет оснащен только двухместной кабиной пилотов. На XB-1 будут установлены три турбореактивных двигателя J85 компании General Electric.

С помощью XB-1 разработчики намерены проверить несколько технологий, которые затем можно будет использовать в проекте полноразмерного опытного летного образца самолета Overture. В числе таких решений — особая обтекаемая форма планера со сглаженными переходами, вытянутая острая носовая часть и дельтавидное крыло с очень большой стреловидностью по передней кромке. Предполагается, что это позволит уменьшить число и интенсивность ударных волн, образующихся на планере во время сверхзвукового полета.

Как ожидается, летные испытания XB-1 начнутся в конце 2020-го или в начале 2021 года. Они будут проводиться в сверхзвуковом воздушном коридоре над пустыней Мохаве.