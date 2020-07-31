Рианна вспомнила свой выход, когда «чувствовала себя клоуном»

Несмотря на то что образ певицы Рианны, в котором она появилась на Балу института костюма в 2015 году, модные критики назвали одним из лучших луков того вечера, сама звезда в золотисто-желтом наряде от Guo Pei сначала чувствовала себя не очень комфортно.

Я помню, как мне было страшно выходить из машины, потому что мне казалось, что я переборщила. Я проезжала мимо красной ковровой дорожки и увидела другие платья. Я подумала: «Боже, я клоун, люди будут смеяться надо мной»,

— призналась она в интервью Access.

К слову, сесть в машину для певицы тогда было настоящим челленджем, так как с таким огромным пальто с мехом и вышивкой было крайне тяжело разместиться на заднем сиденье. Приехав к «Метрополитен-музею», обычно спокойная и собранная звезда так сильно нервничала, что ей пришлось несколько раз объехать квартал, прежде чем она набралась смелости выйти из машины.

В итоге, появившись на красной ковровой дорожке, звезда своим образом затмила всех гостей, и теперь ее наряд входит в число культовых образов за всю историю Met Gala.

Я не жалею об этом,

— отметила звезда.

В том году тема Met Gala звучала как «Шепот Китая: сказки Востока в искусстве, кино и моде». Рианна призналась, что наряд увидела в интернете, когда изучала китайскую моду. На его пошив китайскому дизайнеру Гуо Пею потребовалось два года — она сшила его вручную.