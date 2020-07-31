Программа МВФ по Украине уже заморожена — эксперт

Программа МВФ по Украине приостановлена, пока неофициально и вероятно на неопределенный срок. В то же время, в НБУ продолжаются противоречивые перестановки и увольнения, которые на руку определенных силам в Украине, желающим наложить лапу на эту организацию. Об этом на страница «НВ» пишет аналитик Сергей Фурса.

«Но тут вдруг оказалось, что программа МВФ, скорее, заморожена, чем нет. По крайней мере, представитель МВФ не смог подтвердить, что она действует. Таким образом, дав понять всем, кто хотел понять, что программа на паузе. И тут не лишним будет вспомнить, что как-то забыла приехать в Украину виртуальная миссия Фонда в июле, что тоже говорит о паузе в отношениях. Причин для этого может быть множество, как события вокруг НБУ, так и атака на корпоративное управление, где вопреки обещаниям президента все еще сохраняются ограничения по зарплатам. А в НБУ начались загадочные отставки, которые сопровождаются не менее загадочными слухами вокруг заседания Совета НБУ, где окопались адепты теории о внешнем управлении, любители печатного станка и просто поклонники Коломойского.» — пишет автор.