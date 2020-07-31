Эмили Ратаковски опять гуляла в микро-бикини Ваш дом — ваши двери, ваши ручки » Почему современное поколение обречено на провал В журнале Time опубликована неоднозначная статья журналиста Джоэла Штайна, которая является пощечиной всем современным молодым людям — поколению ЯЯЯ, или, как его еще называют, миллениалам. Посмотрите профили пользователей социальных сетей, у которых в фотоальбоме «Немножко меня» содержится около 300 фотографий. Почитайте твиттер человека, который пишет так же, как и фотографирует в инстаграм: там пусто, ни смысла, ни идей. И вы поймете, что затронутая в статье проблема актуальна как никогда. В то же время, Джоэл Штайн отчасти оправдывает миллениалов. Да, они эгоцентричны и одержимы славой. Но есть у них и хорошие черты — практичность и оптимизм, как способ реагировать на безумие современного мира. Публикуем статью, которая заставит заново взглянуть на привычные вещи. — Я собираюсь сделать то, что всегда делают старики: я назову тех, кто моложе меня, ленивыми, эгоистичными и поверхностными. Однако, в отличие от своих предков, я располагаю соответствующими исследованиями, статистикой и мнением авторитетных академиков. Короче говоря, у меня есть доказательства. Кстати, если вы принадлежите к поколению ЯЯЯ (от англ. МеМеМе) и родились в промежутке между 1980 и 2000 годами, высказывайтесь, ваше мнение будет особенно интересно. Нарциссическое расстройство личности встречается у нынешних двадцатилетних втрое чаще, чем у поколения тех, кому сегодня 65 и больше; студенты 2009 года на 58% более нарциссичны, чем студенты 1982-го.

По мере взросления миллениалы получают такое количество поощрительных призов за участие во всевозможных конкурсах и соревнованиях, что 40% из них рассчитывают на повышение каждые два года , вне зависимости от успехов.

Они одержимы славой : опрос 2007 года показывает, что школьниц, которые хотят стать личным ассистентом известного человека, втрое больше, чем мечтающих стать сенатором. А тех, кто предпочтет работу ассистента работе генерального директора крупнейшей корпорации, вчетверо больше.

Они уверены в собственной крутизне : 60% из них считают, что способны интуитивно определить, что правильно, а что нет. При этом большинство тех, кому сегодня от 18 до 29 лет, все еще живут с родителями.

Они действительно ленивы : в 1992 году около 80% людей в возрасте до 23 лет хотели получить работу с высокой степенью ответственности; 10 лет спустя этот показатель упал до 60%.

Пожар — самое время делать селфи Индустриальная революция сделала индивида сильнее — у него появилась возможность переехать в город, заняться бизнесом и создать собственную организацию. Информационная революция только усугубила процессы эмансипации, предоставив человеку технологии, с помощью которых он может бросить вызов большим организациям: блоггеры против газет, YouTube-режиссеры против голливудских студий, инди-разработчики и хакеры против индустрий и корпораций, террористы-одиночки против целых государств… Поколение Я породило Поколение ЯЯЯ, чьи технологии эгоизма стали только мощнее. Если в 1950-х типичная американская семья среднего класса вешала на стены своего дома свадебное, школьное и, возможно, армейское фото, то сегодня она окружена 85 фотографиями себя и своих питомцев. Миллениалы выросли в эру приумноженного Я. Они фиксируют каждый свой шаг (FitBit), местоположение (Foursquare) и генетические данные (23 and Me). При этом по сравнению с предыдущими поколениями они проявляют гораздо меньшую гражданскую активность и почти не принимают участия в политической жизни. Поскольку молодежь не уважает власть, она ею и не возмущена. Именно поэтому они являются первыми небунтующими подростками. Помимо нарциссизма одним из ключевых их качеств является «оборзевшесть». Если ты хочешь продать семинар для менеджеров среднего звена, посвяти его тому, как справиться с молодыми сотрудниками, которые пишут письма напрямую гендиректору и сливаются с проекта, кажущегося им скучным. Несмотря на уверенность в своем будущем, молодые люди растягивают жизненный этап между подростковым возрастом и совершеннолетием. Идея подростка возникла в 1920-х; в 1910-м лишь незначительный процент детей шел в среднюю школу. Большинство их социальных интеракций происходило со взрослыми членами их собственных семей или на рабочем месте. Сегодня мобильные телефоны позволяют детям социализироваться ежечасно — по данным Pew, они отправляют порядка 88 сообщений в день и живут под постоянным влиянием своих друзей. «Давление сверстников анти-интеллектуально, — говорит Марк Баурляйн, профессор английского в Emory. — Истории не известны люди, которые могли бы повзрослеть под влиянием одногодок. Чтобы развиваться, тебе нужны те, кто старше: 17-летние не взрослеют, если общаются только с 17-летними…» Постоянный поиск дозы дофамина («Кто-то лайкнул мой пост на фейсбуке!») снижает креативность. По данным тестов Торранса, креативность молодежи росла с середины 1960-х до середины 1980-х. Затем падала — и резко обвалилась в 1998-м. Начиная с 2000 года аналогичное падение показателей наблюдается относительно эмпатии, которая необходима, чтобы интересоваться другими людьми и точками зрения. Это, вероятно, связано с ростом нарциссизма и нехваткой коммуникаций «лицом к лицу В чем они действительно мастера, так это в умении превращать себя в бренды с огромными хвостами из «френдов» и «фолловеров». «На Фейсбуке люди раздувают себя, как шары», — говорит Кейт Кембл, профессор психологии университета Джорджии. Активничая в инстаграме, YouTube и твиттере, ты можешь стать микрозвездой. Современное поколение выросло на реалити-шоу, которые являются, по сути, документалками о нарциссах. Они подготовлены жить в этом жанре. В 1979 году Кристофер Лэч писал в своей «Культуре нарциссизма»:

«Медиа питают нарциссические мечты о славе, воодушевляя простых людей идентифицировать себя со звездами и ненавидеть „стадо“, тем самым делая банальность повседневного существования все более невыносимой». Самоактуализация миллениалов — это скорее продолжение определенной культурно-исторической тенденции, нежели революция на фоне былых поколений. Они не являются новым видом, но лишь мутантами. Их надменная дерзость — это не столько защитная реакция, сколько технология адаптации к среде обитания — миру изобилия. «На протяжении всей истории большинству людей была уготована скромная роль фермеров. Эта роль едва ли способна реализовать индивида в полной мере», — говорит Джефри Арнетт, профессор психологии из университета Кларка. Несмотря на свою дерзость и уверенность, миллениалы откладывают принятие серьезных жизненных решений, поскольку выбирают из огромного ассортимента карьерных опций, многих из которых еще не существовало десятилетие назад. Что за идиот будет карабкаться по карьерной лестнице в компании, если еще до 26 лет ему предстоит сменить около 7 работ? По этим же причинам молодые люди сегодня гораздо позже женятся. Например, средний возраст вступления в брак для американки вырос с 20 лет в 1967-м году до 26 лет в 2011-м. «MTV всегда было территорией, свободной от родителей, — говорит президент MTV Стивен Фридман, который сегодня включает родителей едва ли не в каждое свое шоу. — Одно из наших исследований показало, что современная молодежь делегирует свое суперэго родителям. Даже когда речь идет о самом простом решении — наша аудитория обращается за советом к маме и папе». В 2012 году реклама браузера Google Chrome показывала студентку, обсуждающую все мелочи своей жизни с отцом. «„Родители не поймут“ — это устаревшее клише. Родители большинства моих друзей активны в социальных сетях, они шарят и лайкают с ними всякие штуки», — говорит Джессика Бриллхарт, режиссер Google’s Creative Lab, автор упомянутого рекламного ролика. Компании тем временем начинают подстраиваться не только к привычкам молодых людей, но и к их ожиданиям в отношении рабочей атмосферы. Четверть из 2200 сотрудников DreamWorks — младше 30. Дэн Сатервайт, вот уже 23 года ответственный за департамент межличностных отношений в DreamWorks, говорит, что пирамида Маслоу велит компании не только платить деньги своим сотрудникам, но и обеспечивать им самоактуализацию. В офисе Zynga миллениалы знакомят своих собак. В течение рабочих часов у сотрудника DreamWorks есть возможность посетить мастер-класс по фотографии, скульптуре, живописи, кинематографии и карате. После того как один из сотрудников настойчиво объяснил, что карате — это не то же самое, что джиу-джитсу, компания добавила и класс по джиу-джитсу. Психологи сходятся в одном: миллениалы милы. «Меня удивляет весь этот позитив. Интернет всегда был на 50% позитивный, на 50% негативный. Но сегодня соотношение 90 к 10 в пользу позитива», — говорит Шейн Смит, гендиректор VICE. Они склонны принимать различия , причем не только касательно геев, женщин или меньшинств, но в отношении всех. «Больше нет всех этих „мы против них“. Может быть, поэтому современное поколение и не бунтует», — говорит 17-летняя Тави Джевинсон, управляющая фэшн-журналом Rookie в свободное от школы время.

Том Брокоу, автор понятия «величайшее из поколений», считает, что жизненная осторожность этих людей — это разумный ответ на их мир . «Они бросают вызов привычному и ищут новые пути решения вопросов. Так рождается этот индивид, который пишет приложения и создает новую экономику».

Миллениалы настойчивы и оптимистичны . Прагматичные идеалисты, они пользуются системой; они скорее мыслители, лайфхакеры, нежели мечтатели. У них нет лидеров, и именно поэтому у площади Тахрир и Occupy Wall Street было меньше шансов на успех, чем у любых революций в прошлом.

В большинстве своем они нуждаются в постоянном одобрении и публикуют свои фото из примерочных в магазине. Они жутко боятся что-нибудь упустить и делают из всего аббревиатуры. Они одержимы знаменитостями, но не идеализируют их.

Они не ходят в церковь, потому что не хотят идентифицироваться с большими институциями. Треть людей в возрасте до 30 — самый высокий процент в истории — не являются религиозными.

Новый опыт важнее для них, чем материальные вещи . Они спокойны, сдержанны и не очень-то пассионарны. Они информированы, но неактивны. Они за бизнес. Они любят свои телефоны, но ненавидят по ним разговаривать. Они уверенно держатся перед камерами, и у современного младенца больше портретов, чем у французского короля XVII века.

Да, у меня есть данные о том, что миллениалы ленивы и нарциссичны. Однако величие поколения определяется не данными, но тем, как это поколение справляется с вызовами, обрушивающимися на него. с

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