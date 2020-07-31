Папа – гриф, а мама – дрон: израильские военные вырастили осиротевшего птенца с помощью беспилотника



Израильские орнитологи управления охраны природы и национальных парков при поддержке армейского спецназа спасли от голодной смерти осиротевшего птенца грифа. Два месяца назад его мать погибла, столкнувшись с высоковольтным проводом. Отец не бросил детеныша, но не мог обеспечить растущему хищнику достаточного питания.

Тогда за дело взялись люди. Четыре раза день прямо в гнездо на вершине утеса пищу детенышу доставлял дрон. Аппаратуру предоставила компания XTEND, разработавшая платформу управления беспилотником в сложных топографических условиях, а управляли им бойцы спецназа.

Случившаяся на севере Израиля история стала первой в мире успешной попыткой выкормить оставшуюся без матери крупную хищную птицу с помощью мультикоптера.



Как рассказал представитель управления охраны природы, эколог Охад Хатсофе, популяция грифов на Ближнем Востоке под угрозой исчезновения и такой способ выкармливания в естественных условиях значительно повышает шансы птенца на выживание в дикой природе.

Организация «Хищные птицы в прямом эфире», которая внимательно следила за ростом и здоровьем сироты, сообщила, что в возрасте 136 дней от роду молодой гриф впервые вылетел из гнезда.

Видео можно посмотреть по ссылке — https://www.facebook.com/watch/?v=643520446265483